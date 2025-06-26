台幣爆衝攔不住 路透揭央行將買匯者全請出來了

新台幣兌美元匯率大幅升值。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東情勢和緩，市場情緒好轉，新台幣匯率週四（26日）在美元走弱、外資猛攻下，終場大升2.26角，收29.165元，距離29元整數關卡僅一步之遙。《路透》披露，央行將油款、政府基金等所有想得到的買匯者，全請了出來穩匯，仍不敵外資及出口商強勁賣匯力道。

《路透》報導，5月初以來，台幣在特定力量主導下狂升，自4月底的32.20元附近一路走揚，現在連29元大關也岌岌可危。

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一名分析師說，資金匯入量太大，外資上半年出去的7000多億，很快就跑回來了，因為Fed可能降息，「央行很辛苦、壓力蠻大的」。

大型商銀交易員直言，老大（央行）今天把所有東西，包括油款、政府基金等等，你想得到的（買匯者）都請了出來，全力穩匯。

新台幣之所以爆衝，匯銀人士表示，主要是Fed有望降息、國際美元走弱，外資瘋狂湧入，加上出口商在央行祭賣匯「雙十限令」（每天賣滙10支以下、一支100萬美元及10點以後賣匯）之下，引發恐慌性拋匯，讓台幣持續逼近29元大關。

台幣強升，機械公會哀嚎，理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業哀鴻遍野，且台幣近期「獨強」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，盼政府適度拿捏。

對於產業憂心恐會衝擊出口，引發後續的無薪假效應，行政院發言人李慧芝26日在院會後記者會表示，有關匯率問題，政府會持續關注，也會做好因應措施。

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