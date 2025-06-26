晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

期交所推商品 週五到期臺指選擇權6/27推出

2025/06/26 17:46

期交所週五到期臺指選擇權上市。圖為董事長吳自心。（期交所提供）期交所週五到期臺指選擇權上市。圖為董事長吳自心。（期交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所今日表示，將在明（27）日推出「週五到期臺指選擇權」，除原有「週三到期」契約之外，進一步擴充至每週有2個到期日，提供短期避險與策略調整的靈活性。

期交所說明，新契約於每週五掛牌，交易人可交易當週與次週五到期的契約，形成週三與週五「雙到期」架構，有助交易人針對週四、週五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，也強化避險展期與時間價差策略的彈性。

期交所舉例，如交易人可於週三部位到期後，轉倉至週五契約延續部位，達到精準調整與風險管理目的。

隨著國際情勢變動夜盤交易需求日益增溫，期交所也表示，本週一（23日）將金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，進一步提升夜盤跨商品價差交易的便利性。交易時段同樣為每日下午3時至翌日凌晨5時，有助應對國際政經變動所引發的盤後市場波動，降低跨夜價格跳空風險，且大小金融期貨也有利於投資人執行分批進場、加減碼等操作策略。

在制度方面，期交所近期也調整3階段漲跌幅機制，將價格波動觸及漲跌幅限制後的「冷卻期」從10分鐘縮短至5分鐘，與國際主要交易所制度接軌，提升商品價格反應效率，適用標的涵蓋國外股價指數、原油、匯率與黃金等商品。

此外，為促進布蘭特原油期貨價格反應效率，期交所同步放寬該商品第一、二階段漲跌幅限制，由±5%、±10%擴大為±7%、±13%，以因應國際原油價格顯著波動。

此外，期交所也優化股價指數選擇權動態價格穩定機制。過去深價外契約的退單點數係以標的指數1%計算，隨台股指數攀高，1%對應的點數放大，退單保護效果下滑。為提高對投資人的保護，期交所將週到期與最近月到期深價外契約之退單點數縮小至指數的0.4%，進一步防範錯單、胖手指及流動性瞬間失衡所造成的價格異常。

另期交所人民幣、小型人民幣、歐元、日圓、英鎊及澳幣等6檔匯率期貨自2026年7月交割月份契約起，最後交易日與最後結算價決定日，從交割月份第3個星期三提前至前2個營業日，與美國、新加坡、香港等主要交易所接軌，此舉可望更加提升我國匯率期貨市場流動性與國際競爭力。

期交所持續商品創新與制度精進，強化臺灣期貨市場競爭力與韌性，擴大交易人參與、打造更具深度與靈活度的交易環境，展現期貨市場效率及價格發現功能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財