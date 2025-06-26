「名軒富麗」建案廣告不實 名軒、新天力遭罰225萬

「名軒富麗」廣告不實，公平會處名軒150萬、新力天75萬罰緩。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕又一建案廣告不實。公平會今日宣布，名軒（1442）、新力天廣告在銷售新北市新莊區「名軒富麗」建案時，施作裝潢為供住宅使用及夾層設計之實品屋，足以影響交易決定的商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反「公平交易法」第21條第1項規定，公平會分別處名軒150萬、新力天75萬，共計225萬元罰鍰。

公平會表示，「名軒富麗」建案核准用途第4層至第8層為一般事務所、第9層至第14層為住宅，經查名軒及新力天銷售該建案，於該建案第6層施作一間有臥室、衛浴設施、廚房及夾層的實品屋，供銷售人員向看屋的消費者介紹建案資訊，給人印象是購買房屋後，可以合法為住宅使用及施作夾層。

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但是，依據新北市政府表示，該建案第6層核准用途是一般事務所，若為住宅使用，已違反「建築法」第73條第2項規定。又該建案之竣工圖無夾層設計，若施作夾層增加使用面積，即屬違章建築。

也就是說，該實品屋讓一般消費者印象為購買後可以作為住宅使用及施作夾層，但實際上若施作夾層，或於第4層至第8層為住宅使用，已違反建管法規，故該實品屋裝潢夾層及住宅使用與事實不符，違反「公平交易法」第21條第1項規定。

公平會提醒，民眾購買房屋能否合法當住宅使用，或是合法增加室內使用空間，是影響買房交易的決定因素，業者登載廣告應與事實相符，以免觸法。

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