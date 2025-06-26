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iRent共享汽車啟動台南、高雄跨縣市路邊租還服務

2025/06/26 17:29

和泰汽車轉投資的和雲行動服務，今天宣佈整合iRent共享汽車台南與高雄現有營運範圍，打破縣市界線。（和雲提供）和泰汽車轉投資的和雲行動服務，今天宣佈整合iRent共享汽車台南與高雄現有營運範圍，打破縣市界線。（和雲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車轉投資的和雲行動服務，今天宣佈整合iRent共享汽車台南與高雄現有營運範圍，打破縣市界線，啟動iRent台南、高雄跨縣市路邊租還服務，打造南台灣無縫接軌的移動體驗。

因應城市生活型態與移動需求日益多元，iRent持續深化智慧移動佈局，致力於提供更貼近用戶日常的用車解決方案，率先開放「iRent汽車北區路邊租還」服務，實現「北北基桃竹」六縣市的跨縣市路邊租還服務，引起南台灣用戶的關注。

為回應用戶需求，iRent即日起正式將跨區營運服務延伸至南台灣，進一步擴大智慧移動版圖，為慶祝啟動「iRent汽車南區路邊租還」，即日起至 7 月 13 日，於 iRent App 輸入兌換碼【南區自由行】，即可獲得「南區路邊汽車」60分鐘折抵券2 張（單趟須承租2小時以上始可折抵）、30分鐘折抵券1 張。

此次服務亦串聯「去趣」旅遊規劃 App，用戶可依個人興趣快速安排專屬旅程，輕鬆整合南台灣各大景點，深入探索在地魅力、體驗更豐富的旅行節奏，隨著暑期旅遊旺季將至，預期此跨縣市租還服務將為南部國旅觀光注入更多活力與便利性。

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