三星代工業務有救了！2奈米製程代工高通驍龍Galaxy晶片

三星電子預計明年初推出的Galaxy S26智慧手機系列，將採用高通的下代驍龍（Snapdragon）處理器晶片，部分改由三星晶圓代工部門生產。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕外國科技網站9to5Google引用南韓媒體《商業郵報》（Business Post）報導，三星電子預計明年初推出的Galaxy S26智慧手機系列，將採用高通的驍龍（Snapdragon）處理器晶片。但與過去不同的是，該處理器不再全由台積電獨家生產，部分改由三星電子的晶圓代工部門生產，代表高通與三星電子的合作關係已出現重大轉變。

過去幾年，高通一直為三星電子Galaxy裝置打造For Galaxy特別版驍龍晶片，雖然在規格上與標準版不同，但通常會提供輕微的超頻（slightly overclocked）調整，讓Galaxy裝置擁有更好的性能表現。

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但高通為三星電子打造的For Galaxy特別版驍龍晶片，主要仍是由台積電代工生產，並未使用三星電子自家的晶圓代工部門生產，也讓許多用戶認為，三星電子對其晶片生產技術沒有信心，連自家的智慧手機都不敢用。

根據《商業郵報》最新報導，高通計畫在下一代處理器晶片驍龍8 Elite後續版，採取雙軌製造策略，一方面繼續與台積電合作，採用其3奈米製程生產的版本，用於供應其他Android手機廠商；另一方面則採用三星電子的2奈米製程生產的版本，專用於Galaxy裝置。此舉代表高通的重大策略調整，多年來該公司幾乎都由台積電獨家生產驍龍晶片。

目前三星電子2奈米製程仍處於開發和測試階段，良率約40%，離大規模量產所需的標準還有一大段距離，但相較於其3奈米製程的良率已有顯著改善。三星電子的晶圓代工部門近年來陷入困境，主要就是因為其3奈米製程良率太差，導致潛在大客戶轉向台積電。最新的案例就是Google，不久前該公司將其Tensor晶片由三星電子轉向台積電，被視為對三星電子的一大打擊。

這次高通將部分下一代處理器晶片交由三星電子2奈米製程代工生產，不僅有助於提振三星電子晶圓代工部門的聲譽和可信度，也可能重新吸引其他大客戶回流。

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