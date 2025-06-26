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貿聯啟用台南新廠 HPC助攻全年雙位數成長

2025/06/26 17:05

貿聯-KY董事長梁華哲看好今年營運雙位數成長。（記者方韋傑攝）貿聯-KY董事長梁華哲看好今年營運雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台南報導〕連接器與線束大廠貿聯-KY（3665）今日舉辦台南新廠開幕典禮，董事長梁華哲表示，該廠為集團全球佈局中具研發與小量生產功能的關鍵據點，反映公司強化彈性供應體系、優化資源配置的策略主軸。面對AI與高效能運算（HPC）需求持續上升，全年營收雙位數成長的預期並未改變。

梁華哲指出，台南廠設於工業區，因應土地供給、勞動力與建設成本等綜合考量，公司將此據點定位為研發與實驗型廠區，除延伸北部研發基地功能，也強化南部在地產業鏈聯動。公司業務已涵蓋輝達（NVIDIA）高速線束，以及鐵道、高鐵、國防、衛星與半導體儀器等項目，且極具發展潛力，「我們期待透過南部據點，建構更完整的研發與支援系統。」

談及產能配置，梁華哲看好貿聯「Local for local」的策略佈局，依據市場所在地設立生產基地，提升反應效率與降低地緣風險。公司目前於亞洲布局16座工廠，歐洲16座，北美6座，正在評估前往北非如埃及、突尼西亞設廠的可能性。隨著HPC與半導體訂單增加，東南亞與北美產能趨緊，公司持續進行墨西哥、東南亞等地產能擴充計畫，並滾動調整中國江蘇等地區的資源分配。

梁華哲觀察，現在客戶對於交期的要求越來越短，訂單變動頻繁，甚至有「Mission Impossible」式的催單出現，加上高速PCB等材料仍面臨供應挑戰，使生產與交貨面臨雙重壓力。公司除加強供應鏈彈性，也提高設備投資節奏。

關稅、匯率影響有限

針對關稅問題，梁華哲說，貿聯業務以短鏈供應或區域製造為主，2024年對美營收佔比約20%，其中來自於中國出口部分僅約7%，因此關稅影響不大，且未來中國產能比重將進一步降低。匯率方面，貿聯在全球接單、報價以美元與歐元為主，財報僅在換算為新台幣時有一定程度波動，實際營運影響相對可控。

展望2025年，貿聯表示，儘管產業鏈中段仍有雜音，產能緊張、交期壓力也將成為營運常態，但整體接單狀況穩健，東南亞與歐洲市場的工控需求均有回升跡象。公司年度資本支出預算並未有太大變化，從第1季財報與4、5月營收走勢來看，樂觀預期2025年營收年增雙位數百分比。

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