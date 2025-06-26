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投信大砍00929「6棄嬰」！聯電倒貨4.45萬張最慘 2電信股也中槍

2025/06/26 16:41

投信大砍00929「6棄嬰」！聯電倒貨4.45萬張最慘，遠傳與台灣大2電信股也中槍。（資料照）投信大砍00929「6棄嬰」！聯電倒貨4.45萬張最慘，遠傳與台灣大2電信股也中槍。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00929換股名單今（26日）揭曉，在名單出爐前，00929已積極砍出棄嬰，在投信前10大賣超中，就佔了6檔，其中又以聯電最慘，連2日大殺出，在昨賣出3.35萬張，持股權重從第1降到第3，今再遭砍4.45萬張，在投信大賣下，股價持續走跌，今跌1.26%，收43.25元，除了聯電遭瘋狂賣出外，權重位居前10的台灣大與遠傳，也遭砍3.35萬張，股價雙雙收黑，分別跌1.72%與0.79%。

投信前10大賣超中，00929的成分股，聯電、台灣大與遠傳外，京元電、精成科與至上也上榜。

至於投信週四賣超前10大個股，依序為聯電（2303）4萬4598張、南亞（1303）3萬3752張、陽明（2609）2萬4241張、至上（8112）1萬9064張、台灣大（3045）1萬7893張、華南金（2880）1萬5686張、遠傳（4904）1萬5637張、精成科（6191）1萬478張、京元電子（2449）1萬216張、遠東銀（2845）6516張。

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