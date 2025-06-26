史上最久！去年Q4全國平均房貸年限26.41年

去年第四季全國平均房貸年限為26.41年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮，部分購屋族煩惱成數不足，甚至面臨貸不到，即便順利申請到房貸，卻要面臨背上有史以來最長房貸的年限。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季全國平均房貸還款期數為317期、約26.41年，追平史上最長房貸年限，且六都房貸平均年限全數超過25年，新竹縣更高達28.6年。

部分適用新青安首購族 選擇40年期房貸

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，假設目前房貸年限若是20年期、30年期各占半數，全國平均房貸期數就會落在300期、約25年，但自從2023年第三季新青安方案上路後，全國平均房貸期數就超過25年，至今已經連續6個季度，顯示30年期的占比已經超越20年期，甚至在「新青安」方案上路後，有部分首購族選擇長達40年期的房貸。

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進一步分析六都、新竹縣、市最新房貸平均年限變化，以新竹縣最長、長達28.6年，而新北市、台中市、台南市、高雄市以及新竹市則全數超過27年，而台北市平均約25.7年，為七大都會區平均房貸年限最短的區域。

曾敬德分析，長年限房貸越來越普及原因，不外乎房價上揚，民眾透過長年期房貸減少每月還款壓力，以及每個月的月付金減少也有利銀行評估個人的收支比例，還可以增加可貸款的金額，因此，長年期房貸會興起銀行態度也是關鍵，現在銀行對於30年期房貸的接受度也高。

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