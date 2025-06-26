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BV SHOP今年業績目標翻倍 5年後IPO

2025/06/26 16:49

BV SHOP正式設立台北分公司。（業者提供）BV SHOP正式設立台北分公司。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商開店平台BV SHOP執行長林信宏今日指出，因品牌商家需求持續提升，BV SHOP去年起已經轉盈，今年第一季業績年增達260%，全年的營收、獲利都拼翻倍成長，且BV SHOP目前的簽約客戶已有5000家、今年目標破萬家，並規劃5年後興櫃，走向資本市場。

BV SHOP的業務核心是協助品牌商家建立電商系統，並因開放串接API、便於商家使用，也主打顧問團隊一對一服務，近年在中南部市場快速崛起，從微商到大型飯店集團都是客戶，今年起BV SHOP成立台北分公司，開始耕耘北部市場。

BV SHOP總經理紀伯儒指出，2025年是BV SHOP爆發性成長的時刻，從客戶數來看，今年第一季註冊數為611家、相較去年同期的396家年增54%，正式簽約數則為180家、相較去年同期的70家年增260%，總體註冊數達到5000家、今年底拼破萬家。

林信宏說明，目前品牌客戶的產業別以美妝保養、服飾與飾品等為大宗，也涵蓋飯店、課程銷售、宮廟等較為獨特的產業，只要客戶有需求都找BV SHOP服務，且營業額百萬起跳的品牌商家很多，持續拓大客戶族群；也因服務到位，正常營運的商家中續約率高達8成，看好台灣青年創業、投入電商與微商的風氣生行，未來商機只多不少。

紀伯儒表示，BV SHOP共有三大特別服務，帶來拓展市場優勢，包含１、提供有溫度的服務：顧問團隊會一對一協助客戶熟悉系統，陪伴品牌成長，並定期舉辦產業小聚；２、BV SHOP固定單一方案價格，且不抽手續費，收益能100%回歸品牌主，也有一個月試用期；３、雙月更新功能，每兩個月會最佳化系統，以貼近客戶需求，未來目標是開發跨境、直播等功能。

紀伯儒也指出，下半年將開發多國語系與多幣別功能，除支應品牌商家拓展跨境電商，也期望擴大海外客戶群，目前前端已經開始刻板，首要開發語言為簡體中文與英文，以開發亞洲市場。

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