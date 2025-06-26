新台幣獨強 機械業廠商哀鴻遍野、血流成河

食品機械業者參加台北國際食品展，新台幣升值讓廠商哀鴻遍野。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣匯率持續強升，機械公會理事長莊大立表示，新台幣強升已讓機械業「哀鴻遍野」，且台幣近期「獨強」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，盼政府適度拿捏。

新台幣今日大幅升值，外界擔憂逼近28字頭，機械公會上午舉行「食品機械產業標準發布會」，莊大立受訪談到匯率，近年雖然台幣有貶值，但是相較其他競爭對手日本、韓國、歐洲、中國等，新台幣仍強非常多，對競爭力影響很大。

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他指出，新台幣匯率強升，對機械業傷得更重，產業最在意的是近期新台幣「獨強」，這會造成機械業競爭力越來越弱，獲利降低。他指出，這對機械業打擊很大，業者不是不努力，但所有努力成果被匯率侵蝕。

莊大立重申，匯率短期大幅波動，除廠商來不及反應外，更最重要是新台幣「獨強」，廠商就是哀鴻遍野，也確實有聽聞廠商接單虧本，因而暫時不接單；他強調，機械公會、業者多年來不斷強調匯率對競爭力、獲利的影響，就看政府怎麼去拿捏，政府應該都知道業者的困境。

台灣包裝協會理事長郭豊標也說，新台幣急升的衝擊，已讓廠商血流成河，以出口為導向的台灣產業，新台幣升值就是虧錢在賣。百城機械總經理蔡承諺則表示，日幣持續貶值，加上中國機械產品也打價格戰，廠商只能做好準備，百城就攜手業界、學界籌組英雄聯盟，提供客戶解決方案，因應外在衝擊。

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