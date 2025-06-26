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經部助攻鴻華國產電動車 銷量直逼Tesla

2025/06/26 16:02

鴻華先進MODEL C在台灣電動車銷售排名第2。（產發署提供鴻華先進MODEL C在台灣電動車銷售排名第2。（產發署提供

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業發展署指出，產業創新平台計畫輔導國內車廠投入在地生產，已展現成果，其中，鴻華先進打造出首款國產電動小客車 Model C（LUXGEN n7），2024年上市以來銷量直逼電動車龍頭Tesla Model Y，榮登台灣電動車銷售第二名，並規劃外銷美國及紐澳市場。

電動小客車成果方面，產發署指出，由鴻華先進開發的國產電動小客車Model C（LUXGEN n7）具備自主設計、整合國內供應鏈、大尺寸直列式面板及串聯充電平台等特色，並以親民售價及良好的駕車感受成功切入市場，截至今年5月底累計8796輛領牌上路，並取得北美訂單，後續將外銷美國，同時更宣布與日本三菱汽車建立合作夥伴關係，其整車產品將在台產製並外銷紐澳地區。

電動小貨車方面，中華汽車已量產電動小貨車E300，並由中華電信與中華郵政採購438輛作為公務用車。

此外，中華汽車推出首款國產3.5噸電動小貨車ET35，國產零組件高達9成，包括關鍵零組件如馬達、驅動器與電池芯，預計今年第3季量產上市，目前已投入４輛執行共享自行車24小時載運調度任務，可帶來10%至20%的減碳效益，同時與新竹物流及多家企業合作推動物流服務，明年將導入30輛試運行，發揮在都會區中短程、全天候物流任務的應用潛力，後續更將與地方政府洽談導入資源回收車。

電動巴士方面，產發署配合「2030市區公車全面電動化」政策目標，協助業者掌握動力系統、電能模組、整車控制單元（VCU）及智慧化系統等核心技術，完成小、中、大型及各類路線應用需求的電動巴士產品開發，促成整車與零組件廠商擴大投資超過275億元，生產銷售市區及公路電動巴士已超過2000輛，市區及公路電動化比例提升至近兩成。

產發署亦表示，以上成果均顯示國內運具電動化正穩步推進中，現因應美國對等關稅政策等挑戰，經濟部持續與產業溝通規劃下一階段的政策資源，協助車輛產業轉型，並引導國內車廠與零組件業者深化技術研發、促進產業合作，全面強化自主供應鏈韌性，落實電動車整車與關鍵零組件國產化，同時結合我國資通訊優勢佈局國際市場。

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