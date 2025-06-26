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相中台灣電梯「偏老」商機 芬蘭大廠通力加強在台布局

2025/06/26 16:00

通力台灣董事總經理劉繼然。（記者林菁樺攝）通力台灣董事總經理劉繼然。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕芬蘭電梯大廠通力KONE看好台灣電梯市場，預估台灣市場規模到2030年將有365億元，通力台灣董事總經理劉繼然指出，目前在台市佔率約5%，鎖定中高端市場、六都商辦等，盼市佔率朝10%邁進。

台灣電梯市場由本土大廠崇友、台灣三菱、日立永大為主，國際大廠Otis去年也併購Schindler Taiwan 擴大在台業務。KONE在全球市佔率也有18-20%，歐洲、東南亞多是第一，但在台灣的市佔率偏低、僅約5%。

劉繼然分析，通力看好台灣市場，即使近年房地產受政策影響，但在半導體產業帶動、外商加碼投資等，台灣經濟前景穩健。他以人口規模相當的上海為例，台灣電梯數量是上海兩倍，且上海多是新梯，而台灣電梯有40-50%比例使用年限超過15年，在汰舊換新市場具有潛力。

通力在台灣的重要指標案維「台北雙星」，將導入94台通力電梯，其中32台為雙層智慧電梯，搭配DCS智慧派車系統，從1樓直達68樓僅需34秒。

通力在全球170萬台電梯中，已有70萬台聯網，近年也發展電能轉換，電梯在上下升降時發電，將電力回送給建築使用，平均電梯省電30%，單梯最高省70%；並發展24/7AI智慧預測性維保服務，透過即時監測與AI演算預警，減少設備故障、被困風險等，並縮短故障處理時間等。

劉繼然提到，台灣電梯行業最大困境是人力問題，即使近一年增加30%人力，但電梯需要安裝、維保，且需要證照等，又要與其他行業競爭，已和大專學校等合作，推動實習生制度，目前尚未聘用外籍移工，但未來會考慮。

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