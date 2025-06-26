習近平不去金磚峰會 外媒曝有難言之隱

外媒披露，習近平將不會出席在巴西舉行的金磚國家領袖峰會。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日傳出中國領導人習近平及俄羅斯總統普廷，都不會出席在巴西舉行的金磚國家峰會。外媒分析，普廷不去的原因是國際刑事法院已對其下達的逮捕令，去了恐被抓。至於習不出席的原因，有人認為巴西總統魯拉邀印度總理莫迪出席金磚國家峰會後的國宴，習擔心淪為配角，選擇不出席。

《南華早報》引述知情官員稱，中國已告知巴西，中國總理李強將代表習近平出席金磚峰會，中國向巴西表示，習近平缺席峰會是因為日程安排有衝突，此外，習近平過去一年與巴西總統魯拉頻繁會晤也是原因之一。

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巴西官員們對習近平缺席深感失望，稱魯拉5月訪中原是一次善意的姿態，期待習近平回禮出席巴西金磚峰會。

對於習不出席金磚峰會，《彭博》指出，印度總理莫迪本次訪問巴西的主賓身份，可能也影響北京的決定。雖然近幾個月來中印關係有所升溫，如果習近平的風光被莫迪搶走，可能會讓這位自毛澤東以來中國最有權力的領導人尷尬。

報導還說，習近平缺席此次峰會恐損害北京利用金磚國家擴大中國的全球影響力，構建替代美國主導的世界秩序的努力。

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