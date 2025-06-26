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建商購地轉保守 Q2僅砸140億獵地、季減近7成

2025/06/26 14:46

第二季商用不動產主要買家是科技產業。（記者徐義平攝）第二季商用不動產主要買家是科技產業。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行信用管制衝擊房市買氣，土建融限縮，建商須掏出更多現金才能買地，兩項主因導致第二季建商買地明顯縮手，單季購地金額僅140億元、季減近7成。

根據第一太平戴維斯統計，第二季全台土地成交金額約270億元，相較上一季的603億元，單季減少333億元、季減幅約55%，比腰斬還要慘。而整個上半年土地交易金額約873億元，對比去年同期的977億元、年減幅超過1成。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，過去5年建商單季平均購地金額超過350億元，但第二季僅140億元，季減近7成，也較單季平均獵地金額直接腰斬，顯示建商短期內對於住宅市場前景相當保守。

至於第二季全國商用不動產成交金額累積達307億元，年增5.5%，整個上半年商用不動產交易額約817億元、年增幅約13%。第一太平戴維斯指出，第二季商用不動產主要買家是科技產業，單季砸下163億元、占整季交易額比重約53%，而整個上半年科技產業累積已砸下274億元掃樓。

科技業為商用不動產主要買盤

第二季較大的兩筆商用不動產交易案均是科技產業購入，一筆是遠見科技砸62.4億元買進楊梅物流倉儲，另一筆則是和碩以56.3億元買下宏達電桃園龜山廠辦。

即便壽險業者仍受到房地產最低收益率門檻2.545%的束縛，但是第二季購置動能小幅回溫，單季投資金額約36.6億元，其中台灣人壽以14.8億取得內湖自用廠辦，元大人壽則以21.7億標購台北市中山區地上權案。另外，REITs（不動產投資信託）的樂富一號則在2月時以77.4億買下台茂購物中心部分產權，而富邦一號則在第二季以9.5億購買台泥蘆竹收租廠房。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，全球政經局勢發展難以預估，為分散風險，近年陸續有科技業往美、日等地擴廠，然而台灣在高科技產業的深厚基礎，短期內難以複製取代，因此，今年仍陸續有知名科技大廠在台投資擴廠，預期科技業的自用需求將持續成為下半年的購買主力。

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