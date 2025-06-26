臺鹽董事改選 丁彥哲續任董事長

臺鹽（1737）今天召開股東會改選董事，董事會並推舉丁彥哲（中）續任董事長。（臺鹽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽（1737）今天召開股東會改選董事，董事會並推舉丁彥哲續任董事長。

臺鹽今天股東會會中通過承認113年度合併營業決算，營收為32.38億元、稅後淨利3.17億元，每股盈餘1.86元，每股配發現金股利1.3元。

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臺鹽董事長丁彥哲表示，去年雖面臨極端氣候變遷造成工時減少，以及天然氣能源等成本高漲的風險，臺鹽仍透過深耕鹽水核心、保養保健清潔等生技產品，以及拓展新通路、代工和綠電等業務，使113年淨利較112年增加。

臺鹽也不斷推動重大投資計畫，今年更深耕在地打造產業升級，像是6月正式啟用的國際級牙膏GMP工場，將提升牙膏品質和產量挹注業績。同時亦推動全台加盟店軟硬體更新計畫，升級品牌識別度和服務品質，做到產銷同步強化，預計發揮加乘效應帶動業績成長。

針對膠原蛋白開發，臺鹽非變性二型膠原蛋白CollaFix除在台灣取得高純度製程專利外，此技術亦取得日本特許證，吸引國外客戶連續兩年前來採購。

臺鹽去年也成功取得「虎杖萃取物、其製造方法及含其之防曬組成物」中華民國發明專利，預計將成為最新的關鍵原料。

從產品研發到品牌經營，臺鹽公司秉持全人健康新主義的經營宗旨，要為台灣民眾創造健康美麗的生活，也希冀為台灣生技產業樹立標竿打造新價值，朝向百年企業邁進。

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