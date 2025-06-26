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卓揆聽取風電3-3選商報告 行政院：尚未最後定案

2025/06/26 14:08

經濟部能源署現規畫離岸風電3-3期選商規則草案，23日已向行政院長卓榮泰報告。（行政院提供）經濟部能源署現規畫離岸風電3-3期選商規則草案，23日已向行政院長卓榮泰報告。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部能源署現規畫離岸風電3-3期選商規則草案，23日已向行政院長卓榮泰報告，外界關注是否將於6月底前公布。行政院發言人李慧芝今（26）日表示，卓揆認為內容還有需要調整之處，目前尚未定案。

為加速達成2030年綠電達3成目標，經濟部規劃3-3期風電選商規則草案，除不再強制要求國產化項目，最大改變是訂定保底底價（下限費率），不再零元競標，但底價並非台電迴避成本，會避免購電企業有錯誤期待而觀望。

經濟部23日已向卓揆簡報，不過，風電開發商對3-3選商意見相當分歧，已得標3-1、3-2期風場業者多反對太早開放，否則對CPPA售電談判不利；加上3-3固定式風場海域有限，不少業者建議政府開放兩岸直航航道，倘若開放就有4GW以上可供開發。

據悉，交通部航港局已和經濟部能源署達成共識，點頭同意開放台中外海的兩岸直航I航道供3-3風電開發，預計可釋出約4.3GW至6GW開發容量。經濟部也要求風電業者應遵守非紅供應鏈的要求。

對於卓揆是否依拍板3-3期選商規則？李慧芝表示，能源轉型2.0是總統推動淨零轉型的政策之一，截至5月底已經完成7座離岸風場、安裝超過400座風機、總併網量已突破GW，政府仍會持續推動。經濟部23日的確有向卓揆報告，不過目前還沒有定案，內容還有需要調整的地方，未來方案確定後，會適時對外做說明。

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