打造非紅供應鏈 中部智慧製造新核心納無人機

經濟部今在行政院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部今（26）日在行政院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」，經濟部表示，將打造新的核心產業加持中部發展，加速矽光子光學設計及模組開發，並以台積電為核心帶動先進製程、先進封裝聚落；以美光為核心發展高階記憶體產業鏈；以漢翔為中心打造無人機非紅供應鏈。

雖然經濟部今報告「中部精密智慧新核心推動方案」，但行政院尚未正式核定，因此對於方案推動期程、經費，與產值預估並未說明。對此，行政院發言人李慧芝表示，今天通過的是報告案，向院長卓榮泰提出報告後，卓揆做出進一步規劃，過去也有請部會再修正案例。

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卓揆在院會中指出，政府規畫透過核心產業雙軸大轉型、現有核心再造新核心及運用法人驅動產業創新三項策略，提升精密機械、半導體、光學等產業優勢，完善產業發展所需的生活機能，匯聚國內外人才，成為全球領先的精密智慧新重鎮。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，將依據在地產業特性規劃發展方向台中為精密機械與智慧製造中心，將發展航太、無人機及半導體產業等高附加價值產業，彰化則從金屬製品和車輛零組件產業聚落，擴大至提升生活品質相關產業，如自行車、運動器材及智慧水五金等；南投將結合大專院校發展高值化精緻農業，雲林則發展智慧養殖並拓展至食品加工。

對於核心再造部分，邱求慧說明，未來期盼打造光學產業，加速矽光子開發，半導體部分為雙核心，其一靠台積電帶動先進晶片製程或封裝，其二靠美光發展高階記憶體產業鏈；同時導入無人機核心產業，以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，鼓勵金屬加工業者升級為航太等級，並導入數位科技提升產銷效率，發展智慧農業。

由於嘉義已建置亞洲無人機AI創新應用研發中心，被問及與台中無人機核心產業的競合，邱求慧說明，中部地區為精密製造、金屬製品的產業聚落，盼透過方案鼓勵更多業者投入無人機產業，再配合嘉義產學研中心，共同打造互相支援的非紅產業鏈。

此外，為協助產業打國際盃，經濟部次長何晉滄表示，未來將加速修正「企業併購法」，輔導產業成立控股公司，再祭稅捐優惠抵減做為誘因。

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