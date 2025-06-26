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A I需求續強！穎崴董座預期下半年審慎樂觀

2025/06/26 13:31

穎崴董事長王嘉煌（圖中）預期下半年審慎樂觀（穎崴提供）穎崴董事長王嘉煌（圖中）預期下半年審慎樂觀（穎崴提供）

〔記者洪友芳／新報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）董事長王嘉煌今天表示，下半年大環境變數雖多，但公司在AI相關營收整體比重達5至6成以上，年底也有幾項關鍵技術即將推出，同時也有高階客戶在積極導入新製程，預期年底可能會出現1次「需求結構的大轉變」，從市場回饋來看，AI相關介面需求依然龐大，穎崴對下半年的營收目標維持審慎樂觀，今年整體仍預期將維持兩位數以上的成長，上半年營收可望創下歷史新高。

王嘉煌表示，近年來，尤其自去年開始，AI產業呈現爆炸性成長，許多人甚至將其比擬為新一波工業革命。相信AI未來一、二十年的發展，將倚賴先進半導體技術，應用範疇將持續拓展，這讓穎崴對相關產品的市場需求，保持相當樂觀的看法。

他指出，目前來看，AI相關營收已占整體比重達5至6成以上，年底還有幾項關鍵技術即將推出，同時也有高階客戶在積極導入新製程，預期年底可能會出現1次「需求結構的大轉變」，與過去相比將有顯著不同。

在技術方面，王嘉煌指出，穎崴已完成主要新產品的開發，包含功能型封裝（functional packaging）在內的封裝技術升級。例如從傳統封裝進一步演進至具備功能測試能力的新一代封裝方案。

展望下半年，王嘉煌表示，市場面臨諸多變數，包括關稅、匯率波動、地緣政治緊張等，這些都可能衝擊終端消費市場，一旦消費性電子需求下滑，半導體產業也難倖免。不過，穎崴核心聚焦於高階晶片測試介面產品，並持續投入研發，以降低外部不確定性對營收的影響。

針對匯率，王嘉煌表示，穎崴的營收約有6至7成來自美元計價，新台幣升值確實會帶來一定影響。但觀察今年以來的營收表現，第1季整體表現亮眼，尤其高階產品如探針卡貢獻顯著。第2季雖有些許趨緩，但與去年同期相比，年增幅仍具相當規模。

下半年展望與產能規劃，他指出，從6月份起的市況，市場回饋中看到，AI相關界面需求依然龐大，穎崴對下半年的營收目標維持審慎樂觀，今年整體仍預期將維持兩位數以上的成長，上半年營收估將創下歷史新高。

對第3季的訂單能見度，王嘉煌表示，因公司的產品生產週期從設計到出貨約4至6週，因此較難掌握3個月後的需求預測，不過，公司維持彈性的產能配置策略，透過自製與外部供應商雙軌合作，確保供應鏈穩定。例如探針卡的月產能，今年目標從300萬片提升至450萬片，增幅達50%。

穎崴也強化台灣的產製與研發能力，包含面板卡等關鍵部件都朝自製化邁進，確保在地供應與技術自主。同時，也與一線客戶建立深厚的合作與共同開發關係，提升技術信任度與市占率。

海外佈局方面，王嘉煌表示，特別是美國市場，目前穎崴已著手在當地建置測試與驗證據點，並優先部署服務人員，以就近滿足客戶需求。製造端則會依據未來需求評估擴產與佈局的可行性。

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