中國「卡世界脖子」？美瘋搶無人機零組件、價格漲3.5倍

外媒指出，無人機供應鏈可能成中國的經濟外交籌碼。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商用無人機在全球市佔達70%，外媒指出，自去年9月開始，中國加強對無人機零件出口管制，導致國外部份電子產品價格上漲；市場擔憂，未來中國可能會像對待稀土一樣，把無人機供應鏈作為經濟外交籌碼。

中國管制無人機零組件出口，造成價格高漲。根據中國海關總署數據，自去年9月至2025年4月，中國的紅外熱像儀出口量較同期下降3成、但出口金額卻增加近5成，美國地區的出口量則大減6成，但夜間飛行所需的紅外線相機對美國的出口單價卻大漲3.5倍。

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另外，在穩定飛行所需的傳感器「慣性測量設備」，中國對全球的出口量也下降8成，導致單價上漲至4倍。作為核心的發動機和電機也呈現相同的趨勢，直流電機的單價上漲了3成，交流電機上漲了16%。「量跌價漲」的現象，反映出現今無人機零件出現供需緊張，導致生產成本攀升。

最新數據顯示，中國民用無人機年交付量達317萬架，深圳作為產業核心區貢獻全中國逾6成產值。截至去年底，中國航空局註冊的無人機數量接近220萬架。

《金融時報》指出，中國在商用無人機生產領域佔據主導地位，佔全球供應量的70%至80%。深圳是全球銷售量最大的商用無人機製造商大疆創新的總部所在地，同時也是數千家零件供應商的所在地。

業內人士指出，由於供應鏈的群聚效應，使得中國無人機的生產成本低廉且效率高，不僅讓令西方公司難以競爭，許多生產大量無人機的製造商，在經濟上無法抗拒使用中國零件。

分析師指出，中國不但控制著生產無人機的關鍵零件，部分幾乎完全由其生產，例如發動機和飛行控制器、鋰離子電池、感測器、攝影機、螺旋槳和框架。因此，不排除未來中國可能會像對待稀土一樣，把無人機供應鏈作為經濟外交的籌碼。

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