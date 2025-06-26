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焦點股》達明：機器人題材續旺 股價大漲

2025/06/26 12:42

達明看好隨著供應鏈重組與美國推動製造業回流政策，台廠與全球電子大廠強化赴美設廠力道，機器人導入需求正逐步升溫。（達明提供）達明看好隨著供應鏈重組與美國推動製造業回流政策，台廠與全球電子大廠強化赴美設廠力道，機器人導入需求正逐步升溫。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）子公司廣明（6188）旗下小金雞達明（4585）受惠於旗下機器人業務持續增溫，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為題材增添柴火，達明今日盤中股價攻上3個月高點，截至中午12時26分暫報439元，漲幅8.85%，成交量154張。

達明指出，儘管今年歐洲訂單較為平淡，但隨著供應鏈重組與美國推動製造業回流政策，台廠與全球電子大廠強化赴美設廠力道，機器人導入需求正逐步升溫，公司可望受益良多，預期在當地市場的強勁訂單助攻之下，對比去年4%、5%的營收貢獻可望出現顯著成長。

此外，雖然中國市場當中，仍有不少紅鏈業者殺價激烈，但是對方單看機械手臂產品售價較低，AI視覺解決方案卻需要另外加購，且品質與效能與達明存在明顯差距。因此，達明透過整合型方案瞄準半導體、高端製造領域，持續強化在中國的競爭優勢，今年當地市場業績成長幅度可望超過2成。

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