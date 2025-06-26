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製造交易熱絡假象 中國房仲公司營業員僱「演員」看房

2025/06/26 12:48

中國房地產市場持續低迷，為了達到考核標準，部分房仲公司的營業員被迫自掏腰包，僱用「演員」偽裝成購屋者來看房。 （法新社資料照）中國房地產市場持續低迷，為了達到考核標準，部分房仲公司的營業員被迫自掏腰包，僱用「演員」偽裝成購屋者來看房。 （法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場持續低迷，嚴重衝擊從業人員的生計。中媒《第一財經》6月24日報導，為了達到考核標準，部分房仲公司的營業員被迫自掏腰包，僱用「演員」偽裝成購屋者來看房，每小時支付35元人民幣至60元人民幣（下同，新台幣143元至244元）不等的報酬。

　這個現象凸顯了中國當前房市供需關係的根本性逆轉，也反映出房仲公司第一線營業員面臨的巨大壓力，過去「一年不開張，開張吃一年」曾是行業常態，吸引大量人員進入；如今，即使是大型房仲公司的從業人員，也普遍面臨佣金微薄、考核嚴苛、流動性高的挑戰。

　報導指出，在某一線城市房仲公司擔任營業員的劉乾（化名）就曾「僱人」看房，他會為「演員」設計好購屋者的「人設」，例如「剛來一線城市的小夫妻，父母出頭期款，看重學區，心理價位1700萬」。

　劉乾坦言，此舉並非為了獲得帶看獎勵，因為多數二手房（中古屋）帶看沒有成交就沒錢賺，而是為了完成公司嚴格的帶看量考核，避免被「罰」加班。

　這種「僱人」看房的需求越來越大，每小時時薪介於35元至60元，多數都要求「演員」要看滿半小時或1小時，還要求「演得像一點」，免得被待售屋主、同行或者同事識破。

　業內人士證實，部分大型房仲公司確實對營業員和門市有嚴格的帶看量指標。雖然帶看量提高本身沒有額外獎勵，也不直接與薪酬掛鉤，但完成指標是基本要求。在少數情況下，待售屋主會為長期未成交的高價房源提供帶看獎勵，促使房仲僱人看房。但總體而言，這主要是房仲為完成績效而採取的方法，反映了房市供需關係已從過去的「排隊看房」轉變為如今的「花錢請人看房」。

　房仲曾是許多中國民眾實現「暴富夢」的行業，門市遍地開花，從業人員從2008年的37.4萬人激增至2020年的200萬人。隨著房價水漲船高，少量成交即可帶來高薪。但從2019年起，大型房仲公司開始改革佣金分配機制，將總佣金分配給多個環節的參與者，大幅降低了營業員個人仲介單套房產的收入。例如，一套1000萬元的房產，看似30萬元的佣金，扣除抽成和分配後，營業人個人的所得並不多。

　如今，中國房地產成交量下滑，市場整體低迷，房仲公司面臨的業績及薪酬壓力不小。像劉乾這樣的從業人員，即便在行業多年，也感嘆正經歷「最艱難的時期」，不僅業績難做，還要擔心被裁員。這種嚴格考核下的「帶看造假」現象，正是當前房仲業在房市持續低迷下，面臨生存困境的縮影。

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