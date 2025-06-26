焦點股》新漢：黃仁勳煽風點火 亮燈漲停

新漢攜手輝達開發專供機器人使用的AI套件，管理層看好相關業務的成長動能。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠新漢 （8234） 董事長林茂昌昨日在股東會上大力看好旗下機器人業務動能，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度為相關題材點火，激勵新漢股價今日帶量亮燈，截至中午12時7分暫報漲停價86.1元，成交量1萬1174張，尚有超過5600張漲停價委買單鎖盤。

林茂昌昨日除了主持股東會，也談到新漢在攜手輝達之下，已開發出專供機器人使用的AI套件，兼具運動控制與安全性。專注於機器人事業的子公司創博全年營收可望年增雙位數百分比，儘管今年墊高比較基期，明年表現仍可望繼續優於今年。

請繼續往下閱讀...

關於產業第二季普遍面臨新台幣升值衝擊，林茂昌認為，新漢本業獲利也會受到影響，但營收相較於去年同期仍可增長雙位數百分比。至於下半年展望，有鑑於美國政府可能在7月上旬才會公布對等關稅最終稅率，因此暫時無法預測，但2025全年業績表現勝過去年的目標沒有改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法