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1個月翻轉職涯 7年級文科女靠職訓躍升半導體工程師

2025/06/26 13:33

林采樂決定轉職半導體工程師後，參加半導體職訓課程，一圓夢想。（勞發署雲嘉南分署提供）林采樂決定轉職半導體工程師後，參加半導體職訓課程，一圓夢想。（勞發署雲嘉南分署提供）

〔記者楊金城／台南報導〕只要1個月就能翻轉職涯！75年次的林采樂，曾做過行銷企劃與行政總務人員，因看好半導體產業前景，非本科系畢業的她，勇敢跨出舒適圈，參與勞發署雲嘉南分署委託國立成功大學辦理的「半導體製程基礎培訓班」職訓課程，訓後不僅順利進入半導體公司上班，薪資也較以往成長3成以上，讓她「工作樂在其中」。

大傳系畢業的林采樂，決定轉職半導體工程師後，參加半導體職訓課程，一開始完全沒概念，連積體電路圖都看不懂，但在專業老師帶領下，課程以基礎核心原理打底，實務訓練更安排至成大南科實驗室進行設備操作演練，1個月的課程就讓她具備實務戰力，訓後也順利進入強茂公司擔任測試助理工程師，完成當工程師的夢想。

從行政職轉行半導體職場，林采樂除感謝政府資源幫忙外，也鼓勵正迷惘或想轉職的朋友，不要怕自己學歷背景不夠，只要肯學、願意挑戰，就能為自己創造價值，開啟職涯春天。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署為補足半導體產業人力缺口，前年與成大攜手成立「半導體暨關鍵科技人才培訓據點」，職訓課程從製程基礎到量測技術一應俱全，今年成大還引進兩台量測設備IP-Test 與 PD1505，使學員判斷所製作元件的品質與電性表現是否達標，更貼近產業實務。

半導體訓練課程更導入「VR互動式微奈米科技訓練平台」，真實模擬半導體製程，讓學員無需進入無塵室，透過VR模擬操作，就能在虛擬環境中熟悉半導體製程操作技術。目前成大「半導體ESG碳管理與永續策略培訓班」招生中，後續還有2門職前與在職課程開班。

劉邦棟說，雲嘉南分署今年也和國立台南大學合作設置「AI智慧技術與應用人才培訓據點」，將陸續開設3門AI應用相關職前與在職課程，參訓者可享有8成以上學費補助，15至29歲青年更可領每月8000元學習獎勵金，詳情可上雲嘉南分署查詢。

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