三陽董事長：三陽機車3年內全球年銷量攻100萬輛目標

三陽（2206）今天召開股東會，三陽董事長吳清源（中）表示，2024年是三陽工業創立70週年的重要里程碑，也是公司邁向新階段、設定新成長目標的關鍵開端，三陽將以「開創」與「啟動」為主軸，正式啟動「3年機車全球年銷百萬輛」的成長藍圖。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）今天召開股東會，董事長吳清源表示，去年適逢三陽創立70週年，在70年這1年，三陽創造了1個新的成績，三陽二輪的機車年銷量突破70萬輛，三陽將以「開創」與「啟動」為主軸，正式啟動「3年機車全球年銷百萬輛」的成長藍圖。

至於四輪汽車方面，去年經過很多風風雨雨，也有些微的成長，向各位股東報告一下，至於未來，今年還有半年，我想各位股東如果有在關心新聞的話，「每一個人心裡都像坐雲霄飛車一樣上上下下」，當然這樣對公司的經營是最不利的，公司的經營，最希望的是順順利利，不是大起大落的情況。

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以四輪今年的成績來講，有很多的衝擊，關稅、貨物稅的衝擊，讓大家短時間想要買車的，稍微暫停一下在等待，當然這部分會隨著時間降低這個疑慮。

三陽將秉持公司的核心，品質、服務、創新，在這3個要素裡面堅守，相信即使是這麼混亂的一個時局，我們也可以安然度過，也要謝謝股東往年的支持，才能讓三陽在沒有內憂的穩定情況下，來對外做一個作戰的動作。

未來的場景，當然是比較長遠的計畫，三陽機車希望能夠在3年內達到全球100萬台的銷售量，這一個承諾我們一定要堅持，當然公司的長遠發展，也是要在全球穩定的情況，未來我們一定會克服萬難，達到這個目標。

三陽機車去年在台灣市佔率達40.9%，三陽機車事業將持續強化研發設計，聚焦高性能節能引擎與中高階車款開發，提升產品競爭力，台灣市場將積極拓展通路與售後服務，鞏固市佔率維持40%以上。

國際市場方面，將深耕歐美、非洲、中東、中國與東南亞等主要市場，預期外銷年增幅可達10%以上，朝內外銷總計百萬輛年銷售目標穩步邁進。

在汽車事業方面，面對國際關稅政策帶動原物料成本波動及國產化自製率政策變動，三陽展現出高度的應變與執行能力，旗下子公司南陽實業所代理的 HYUNDAI 品牌，2024年汽車銷售逆勢成長2.3%，第二季陸續上市的 TUCSON L 小改款與全新世代休旅 MUFASA，單一車型平均月訂單均突破500輛，成功帶動銷售動能。

在整體市況低迷下成功突圍，5月市佔率攀升至5.7%，創下今年單月新高，穩居非豪華品牌前3名，2025年 HYUNDAI 訂下全年2萬3000輛的銷售目標，力拚連續6年正成長，穩步邁向台灣前４大汽車品牌的中長期定位。

三陽今天股東會會承認2024年度財務報告，去年度合併營收達656.25億元，年增1.8%，再創歷史新高；稅後淨利達47.7億元，每股盈餘6.02元，股東會也通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利3元，延續穩定配息政策，展現對股東權益的重視與長期回饋的承諾。

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