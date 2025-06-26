輝達T17、T18若沒談成 長虹李文造：歡迎來找我們

長虹建設今召開股東會，董事長李文造（圖右）看目前房市市況不佳。圖左為長虹總經理李耀中。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建績優生長虹建設（5534）今召開股東會，董事長李文造信心喊話，如果輝達在北士科的T17、T18沒有談成，可以考慮就在T17、T18斜對面的長虹商辦大樓ICT，該案總銷金額合計150億元，還有全場的籃球場，相當適合輝達。

李文造提到，目前不論是住宅或商辦的市況都不好，主要是供給量太大，雖然同業都知道該減量經營，但現在上市櫃建商非常多，每一家都有業績壓力，而且取得購地貸款後18個月不開工會被收回貸款，這讓建商都有推案的壓力。

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李文造說，現在住宅市場的成屋市場，有建商降價求售，但預售屋市場因成本會變動，加上經濟情況不明，且交屋要3、5年後，所以市況不佳，部分建商就不積極賣屋，因此沒有跌價問題。

李文造認為，央行現在管買房的人比管建商還嚴格，這等於管到市場，想買房的民眾不確定能貸款到多少成數，所以對買房比較不熱衷，因此他建議央行針對民眾買屋貸款的成數應該要明確一點，且政策不應溯及既往，這讓建商交屋很不順利，今年營建業會比較辛苦。

由於長虹未來10年的推案量都已準備好，合計總銷金額將達1500億元，加上現在土地價格也沒跌，因此李文造表示，長虹現在購地都暫緩，因為存量足夠支應未來營運，而今年長虹完工量約100億元，明年上看250億元，若順利交屋，明年營運會很不錯。

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