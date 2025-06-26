台灣前段班！入列全球最和平國家名次曝 「這國」首當吊車尾

2025年最新全球和平指數（2025 Global Peace Index），台灣位居第40名。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲知名智庫「人類願景」發布2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index），一口氣為全球163個國家做排名，冰島奪下第1名，台灣則位居第40名，名列前段班，而2025年最不安全國家由俄羅斯拿下。

全球和平指數根據涵蓋社會安全與治安、國內外持續衝突，以及軍事化程度等3大領域的23項定性與定量指標，對全球163個國家進行排名，每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。

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台灣本次以1.73分排行第40名，其他鄰近台灣國家，日本以1.44分排在第12名；韓國以1.736分名列第41，中國以2.093分排名98。

根據報告，2025年全球最安全國家前10名依序為：冰島、愛爾蘭、紐西蘭、奧地利、瑞士、新加坡、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞、芬蘭。

最不安全的10個國家則是俄羅斯、烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國、葉門、阿富汗、敘利亞、南蘇丹、以色列、馬利。

報告指出，這是俄羅斯首次被評為全球不和平國家，與烏克蘭的衝突持續，導致導致安全保障領域局勢嚴重惡化，而烏克蘭則是不和平國家第2名。

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