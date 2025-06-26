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胡連董事長：第3季營運回溫 全年營收目標不變

2025/06/26 11:30

胡連董事長張子雄看好下半年營運回溫。（記者方韋傑攝）胡連董事長張子雄看好下半年營運回溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕汽車連接器廠胡連（6279）今日召開股東會，董事長張子雄會後表示，雖然第2季營運受到匯率波動及市場競爭影響營收及獲利，將成為全年谷底，但第3季可望明顯回溫，全年營收100億元目標仍不調整，上下半年營收比重分佈為45%、55%。

張子雄指出，第2季因淡季因素與匯率波動劇烈，對整體產業帶來實質衝擊，企業普遍面臨匯差損失，使得第2季獲利表現不如預期。不過，他強調，胡連已採取相關貨幣避險措施降低影響，並將持續關注匯市走勢及政策動向，根據情勢調整策略因應。

張子雄指出，隨著傳統旺季即將到來，預期第3季起營運將逐步回升，第4季為全年出貨高峰。公司全年營收原訂挑戰100億元目標，預估上半年可達45億元，下半年將積極衝刺，力拚全年目標達成，即使略有落差，全年營收仍將落在90億元以上。

針對市場競爭情況，張子雄表示，電動車新勢力廠商普遍面臨獲利壓力，僅少數品牌維持正向獲利，且部分主管機關對持續降價行為已有抑制態度。為因應產業壓力，胡連將採取選擇性降價策略，針對高毛利或新產品調整價格，維持整體產品組合的平衡與營運穩定。

在產品線佈局方面，張子雄指出，公司在低壓連接器領域深耕數十年，具備完整樣式與較高技術門檻，相較高壓高頻產品更具防守優勢。針對自動駕駛、新能源車發展，公司已配合客戶需求提供高規連接器，並與多家車廠合作開發樣品，包括小米、理想與中國大眾皆在合作名單之列，相關新產品將於下半年逐步進入試量產與投產階段。

此外，公司今年持續拓展高階品牌與國際市場，張子雄透露，針對歐洲車廠推出的新控制器連接器產品線，下半年將逐月放量，亦已正式出貨至法拉利，年出貨量雖僅約1萬件，但具有品牌指標性，將有助於提升公司全球能見度與接單機會。

張子雄也提到，公司正強化地區產能布局，位於中國南京的PCB保險盒新產線預計8月正式投產，將供應上汽、長安等車廠，提升供貨效率與區域競爭力。針對美國與歐洲關稅政策變動風險，公司將密切關注7月中起的調整方向，並保有靈活彈性的供應鏈應變能力。

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