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用路族留意！未繳牌照稅上路 補繳欠稅外還會挨罰

2025/06/26 12:00

新竹縣政府稅捐局提醒，車輛在未繳清使用牌照稅前，切勿行駛或停放在公共道路。（記者廖雪茹攝）新竹縣政府稅捐局提醒，車輛在未繳清使用牌照稅前，切勿行駛或停放在公共道路。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹有民眾因名下自用小客車未繳納使用牌照稅，收到法務部行政執行署新竹分署的傳繳通知書，以為在通知後辦理分期繳納就沒事，但後來仍收到稅務局寄發罰鍰繳款書；原來，車主一旦被查獲違規上路，須補繳欠稅外，還會受罰！

新竹縣政府稅務局說明，依「使用牌照稅法」第28條規定，汽機車如在使用牌照稅未繳清的情況下，仍行駛或停放於公共道路，經查獲者，除了須補繳欠稅外，還會併處應納稅額1倍以下的罰鍰。本案經查，車主是在被查獲違規上路後才向行政執行機關辦理分期繳納手續，因此依規定仍應會被處以罰鍰。

稅務局提醒，車主於被查獲使用公共道路「前」，如已獲准分期繳納使用牌照稅，而且每期都在繳納期間按時完納稅捐，分期繳納期間繼續使用車輛才不會受罰。該局也呼籲，為避免違規受罰，車輛在未繳清使用牌照稅前，切勿行駛或停放在公共道路，已辦理分期繳納的民眾，也請務必按時繳納每一期稅款，才能安心使用愛車，避免衍生罰鍰及強制執行等情形。

民眾如想更進一步瞭解相關法令規定，可至新竹縣政府稅務局網站（ https://www.chutax.gov.tw ）查詢；或撥打免費服務電話：0800-000321，將有專人提供協助。

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