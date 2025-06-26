擴充機隊！華航斥資642億元 增購13架空巴客機

華航將斥資約22億美元（約新台幣642億元）增購13架空中巴士（Airbus）客機。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中華航空（2610）為強化公司的長期營運發展需求，提升全球佈局的彈性及競爭力，將斥資約22億美元（約新台幣642億元）增購13架空中巴士（Airbus）客機。

綜合媒體報導，華航週三（25日）發布重訊，宣布公司董事會決議再引進5架A350-900航機和8架A321neo客機。

請繼續往下閱讀...

華航表示，A350-900航機購價總額不超過美金19.65億元（約新台幣573.84億元），或租金使用權資產總額不超過美金11.48億元（約新台幣335.25億元），日期依營運需要投入資金，資金來源為自有資金及銀行融資。

而A321neo客機部分，華航表示，其中5架A321neo飛機將從航空租賃公司ALC（Air Leasing Corporation）購買，價格2.4億美元（約新台幣70.09億元），第2批3架因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。

報導指出，除了和空中巴士買飛機外，日前華航也向波音訂購10架777-9廣體客機和4架777-8F貨機訂單，包括9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法