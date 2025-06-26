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焦點股》華碩：除息行情失靈 早盤重挫

2025/06/26 09:39

華碩今日早盤除息行情失靈。（記者卓怡君攝）華碩今日早盤除息行情失靈。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）今日除息，每股發放34元股息，早盤股價走低，陷入貼息窘境，華碩前兩天因復華台灣科技優息ETF（00929）將華碩納入新的成分股，股價波動劇烈，今日除息行情失靈，早盤股價重挫逾3%。

截至9:28分左右，華碩股價下跌3.45%，暫報643元，成交量逾5200張。

華碩對第2季展望樂觀，雖有關稅不確定因素，但華碩預估第2季PC出貨季增25%~30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品出貨季增可達30%，華碩認為，第2季與第3季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，為因應關稅，去年底在北美進行策略性備貨，庫存約3~6個月，同時因應產地調整增加運籌成本，已陸續調高產品售價，美國營收比重低於15%；至於匯率波動，華碩有一半營收來自非美元計價，採購成本多以美元計價，不過，新台幣劇烈變動可能對未來3~6個月將產生影響，以長期營運角度，華碩的多元營收與幣別則可因應。

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