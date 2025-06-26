牽制鮑爾！WSJ：川普考慮提前提名Fed新主席

知情人士表示，美國總統川普考慮提前宣佈下一任聯準會主席人選。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對於聯準會（Fed）緩慢降息的作法感到不滿，知情人士表示，這促使美國總統川普（Donald Trump）考慮在距離現任主席鮑爾（Jerome Powell）卸任剩不到1年的時刻，提前宣佈接班人選。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，最近幾週，川普曾考慮在9月或10月之前選定並公佈下一任Fed主席人選，鮑爾的主席任期到2026年5月。知情人士表示，川普對鮑爾的怒氣可能會導致總統將日程大幅提前，在今年夏天某個時刻宣佈新主席人選。

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關於Fed主席接班人，知情人士提到，Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）、國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）都是川普考慮的人選；其中一些知情人士稱，財政部長貝森特（Scott Bessent）是川普和兩人盟友都推薦的人選；其他潛在的競爭者包括世界銀行前總裁馬爾帕斯（David Malpass）和聯準會理事華勒（Christopher Waller）。

由於新任主席要等到明年5月才會上任，因此在今年夏天或秋天宣佈人選將遠遠早於傳統的3到4個月過渡期，而貝森特先前曾表示，政府要到9月才會開始面試候選人。提前宣佈人選可能會讓繼任主席影響投資人對利率走勢的預期，就像一個幕後操縱者，試圖在鮑爾任期結束前影響貨幣政策。

被問到川普是否考慮提前宣佈聯準會主席人選時，白宮回應表示，Fed應該推行「以成長為導向的貨幣政策」。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，政府目前正在奠定基礎，包括制定「大而美法案」，以推動經濟、就業和投資成長，現在是時候讓貨幣政策補充這一議程，並支持美國經濟復甦了。

鮑爾先前曾表示，政治不會影響聯準會的決議，在經歷了數年的高通膨之後，企業對於轉嫁成本上漲有了更多的經驗，而許多央行官員希望確保關稅導致的成本上漲不會重新引發通膨。

鮑爾週三（25日）對參議院委員會表示，如果在這裡犯了錯誤，人們將在接下來很長一段時間內為此付出代價，並補充，今年可能降息，但聯準會將採取「謹慎的態度」。

川普週三也暗示，他準備加速行動，並透露自己大概有3、4個人選。川普在北大西洋公約（NATO）峰會記者會表示，幸運的是他很快就會下台，「因為我覺得他很糟糕」。

聯準會的政策由12名政策制定者組成的委員會制定，除非現任理事提前離職，否則川普無法挑選其中大多數的委員。曾擔任Fed理事的華爾許是主席的有力競爭者之一，今年稍早，川普曾與華爾許討論，在現任主席任期結束前，讓華爾許取代鮑爾，去年秋季，川普也接觸了華爾許，希望他能擔任財政部長。

本（6）月，在波士頓舉行的金融專業人士私人會晤中，華爾許表示，他認為鮑爾會完成他的主席任期，但也補充，如果總統比以往更早公佈提名人選，只為了讓一個「跛腳鴨」行動更受阻礙，或者是諸如此類的事情，自己也不會感到意外。

其他幾位被點名的候選人態度來看，潛在的競爭者哈塞特已表明，自己對這份工作「不感興趣」；貝森特公開表示，自己致力於完成財政部長的任期，但也稱「很樂意做川普總統希望我做的事情」。知情人士表示，貝森特對於未來接班Fed主席的想法讚不絕口，私底下也沒有排除這一可能性。

一些知情人士提到，川普最近也在試探助手們對於馬爾帕斯的看法，馬爾帕斯在川普首個任期內被任命擔任世銀總裁。由於近期馬爾帕斯表態支持降息，川普對於由他出任Fed主席的可能性產生了興趣。與川普交談過的人士也透露，川普正在詢問聯準會理事華勒的情況，不過華勒出線的機會可能不大，儘管川普在5年前選擇讓他擔任Fed理事，但川普對他的了解還不多。

知情人士指出，川普任命鮑爾擔任主席時，幾乎不認識他，現在川普不想重蹈覆轍，選擇一位「不忠誠的人」。

提前宣佈Fed主席人選對於川普和繼任主席都有不利之處，這可能會讓新任主席陷入尷尬境地，要麼公開批評其未來的同事，要麼被市場參與者視為「諂媚者」，又或者新主席可能為Fed的行動辯護，進而惹惱川普，甚至可能在上任前就丟了工作。

華盛頓經濟學家雷迪克（Douglas Rediker）表示，川普愈早提名，這個人選受到的關注就愈高，這也使得該名被提名人成為鮑爾實際接班人的可能性就愈小。

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