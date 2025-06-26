宏達電攜手NTT進軍日本沉浸式娛樂

HTC董事長暨執行長 王雪紅（左）與 NTT Communications 株式會社執行副總裁暨業務解決方案部總經理 井上睦宏（右）

簽署策略合作備忘錄（MOU），宣告共同推動大場域實景娛樂（LBE）於日本市場發展。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）今（26）日宣布，與日本電信與智慧場域 ICT 解決方案領導企業 NTT Communications 株式會社簽署策略合作備忘錄（MOU），宏達電表示，雙方將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（Location-Based Entertainment ; LBE）在日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

宏達電說，HTC 擁有大場域實景娛樂（LBE）技術，NTT Com 則在智慧場館建設與網路基礎設施方面具備深厚經驗。此次合作，雙方將整合各自的技術優勢與資源，共同發展以 LBE 為核心的新型娛樂應用，致力打造兼具沉浸體驗與永續營運效益的場館活化方案。

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宏達電表示，大場域實景娛樂（LBE）為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合 XR 技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。觀眾配戴 XR 頭戴裝置，即可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗。而場館方只需設置輕量化設備，便可快速導入，無須大規模改裝場域，即能靈活規劃多樣活動，提升場地使用效益與應用價值。

宏達電指出，日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，如何在非賽事或活動期間有效活化場域資源，已成為場館經營者的重要課題，透過結合 XR 技術與實體空間，不僅需降低設施維護與管理成本，同時也期望透過提升使用率，進一步擴大對地方經濟的正向影響。

宏達電指出，未來HTC與 NTT Com 計畫進一步深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名 IP 內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度。此外，NTT Com 也將積極評估導入其創新技術平台，如 IOWN 創新光學和無線網路、IoT 物聯應用與觸覺傳輸等前瞻技術，建構可實現跨場館即時連線與高互動沉浸體驗的新世代娛樂模式，進一步推動日本沉浸式場域娛樂邁向多點聯動、智慧升級的未來。

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