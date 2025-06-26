這支智慧型手機太危險！美國政府至今仍全面「禁帶上機」

Note 7是三星電子於2016年推出的智慧型手機。（路透）

國外有一名網友近期在社群Tiktok發出影片，顯示Note 7仍被禁止帶上飛機。（圖擷取自tiktok@malckbro）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現代人幾乎是人手一隻智慧型手機，但有些智慧型手機是不能夠帶上飛機的！網路上流傳的一段影片，意外揭露了美國運輸安全管理局（TSA）目前仍把Samsung Galaxy Note 7列入官方禁飛清單中，儘管Note 7已經是2016年的產品，其異常自燃事件迄今也過了約9個年頭，但還是有許多人不知情，好奇問說：「為什麼這手機會被禁飛？」

國外有一名網友近期在社群Tiktok發出影片，他拍下了機場一則警示標語，標語上顯示了美國聯邦航空總署（FAA）的禁帶物品，為Samsung Galaxy Note 7 ，提醒乘客不得隨身攜帶、放入手提行李或托運行李中，並搭乘任何往來或經由美國的航班。

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Note 7名列TSA的禁飛清單上，根據TSA官網說法：「美國交通部和FAA，以及管道及危險物質安全管理局（PHMSA），已發布緊急命令，全面禁止 Samsung Galaxy Note7 智慧型手機在美國進行任何形式的航空運輸。無論是隨身攜帶、放入手提行李或托運行李，擁有或持有該裝置者皆不得攜帶搭乘往返或經由美國的航班。」

這段Tiktok影片一上網，就有許多不知情的網友湧入留言區驚呼「發生什麼事了？」、「為什麼這手機會被禁飛？」也有人半開玩笑地回應：「不是吧，我就是用 Note 7 看這部影片的。」

有熱心網友就指出：「這手機是2016年的，快10年了，根本不會有人在用了。Google早就不再提供更新了。」

還有另一名熱心網友補充：「這手機有已知的電池問題，會自燃起火，網路上有一堆爆炸影片，有些雖然是舊的影片，但影片數量真的很多。」

而Note 7的異常自燃狀況原因，後來調查結果顯示，在於電池內部設計不良導致。三星已經在2016年停止生產和銷售Note 7，並全面召回。

Note 7當年發生了異常自燃事件，三星後來就決定停止生產和銷售。（美聯社）

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