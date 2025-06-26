美光業績財測亮眼，盤後大漲逾7％。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國記憶體大廠「美光科技（Micron）」週三（25日）盤後公布上季度財報，業績擊敗華爾街預期，展望也相當強勁，帶動盤後股價一度大漲逾7%。

綜合媒體報導，根據公布的財報數據顯示，受惠DRAM晶片銷售強勁，美光第3季營收年增37%至93億美元（約新台幣2723.9億元），高於分析師預期88.7億美元（約新台幣2597.96億元）；經調整後每股盈餘（EPS）為1.91美元（約新台幣56元），遠優於去年同期的0.62美元，也高於分析師預估的平均值1.6美元；第3季淨利潤報18.85億元（約新台幣552.1億元），較去年同期的3.32億元（約新台幣97.24億元）成長4.7倍；而調整後毛利率為39%，優於分析師預期36.8%。

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展望第4季，美光預測營收將達107億美元（約新台幣3133.95億元），優於分析師預期的98.8億元（約新台幣2893.78億元）；調整後EPS將達2.5美元，高於分析師預期的2.03億元（約新台幣59.46億元），而調整後毛利率為39%。

美光週三股價收在127.25美元，跌幅0.52%。財報公布後，帶動美光盤後股價一度大漲逾7%，高見136.68美元。

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