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年營收逾48億元！32歲美健身潮牌創辦人親曝創業祕訣

2025/06/26 14:58

32歲美健身潮牌創辦人喬普拉，主要是靠「drop文化」和網紅行銷，讓公司營收突破48億元。（擷取自CNBC）32歲美健身潮牌創辦人喬普拉，主要是靠「drop文化」和網紅行銷，讓公司營收突破48億元。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕32歲喬普拉（Gurmer Chopra）放棄會計工作，花5000美元（約新台幣14.57萬元）從原本只轉售批發商品，到成立健身服飾潮牌YoungLA，如今年營收已逾1.67億美元（約新台幣48.68億元），古爾默分享其成功關鍵，主要是靠「drop文化」和網紅行銷。

所謂「drop文化」是指，以限量發售和突如其來的發佈方式，推出新產品，並透過大量宣傳和預告，來製造1種產品的稀缺感和獨特性。

CNBC報導，喬普拉2015年大學畢業後，在1家「四大」會計師事務所獲得了第1份企工作，但工作不到1年，他就決定辭職。

喬普拉受訪時表示，「工作了4個月後，我感覺：『我討厭這裡。』這份工作非常無聊，我感覺自己對世界沒有任何貢獻。」

「有1次，我開始為我的註冊會計師考試進行準備，但我打開書本，我記得只讀了第1頁，我想那一刻我意識到我不能再這樣生活了，否則我就不會快樂」喬普拉說。

於是辭去了工作，然後與哥哥湊了5000美元（約新台幣14.57萬元），兩人到洛杉磯市中心以批發價購買T卹、牛仔褲和鞋子等商品，然後在eBay上轉售。

除了在eBay上銷售外，喬普拉和他的兄弟還將業務擴展到亞馬遜和Shopify，他們決定將這些網站命名為YoungLA.com。

從那時起，他們的業務重點，從只轉售批發進貨的商品，轉向全力打造YoungLA品牌。喬普拉說，他們開始生產自己的產品，並在商品標籤上加上「YoungLA.com」的字樣，以提高品牌知名度。

公司在2017年實現了首個百萬美元的收入，喬普拉表示，成功推動品牌發展的關鍵是「drop文化」和網紅行銷，這兩者至今仍是該公司業務的核心部分。

他指出，在2018年，我們開始專注於我們的網站，我們想打造1種drop文化，所以，每當有新產品推出，我們都會提前進行宣傳，然後再放到網站上。

在「drop文化」成功行銷後，公司又在2019年，與1位網紅簽訂了第1份重要合約。到2020年，公司的收入已超過600萬美元（約新台幣1.75億元）。去年，公司平均月收入是這個數字的兩倍多。

根據CNBC Make It審查的文件顯示，YoungLA在2024年的收入超過1.67億美元（約新台幣48.68億元）。

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