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黃金恐跌破3000美元？「1關鍵」左右後市

2025/06/26 08:36

週三（25日）黃金價格遊走平盤。（路透資料照）週三（25日）黃金價格遊走平盤。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（25日）黃金價格遊走平盤，投資人在美國公布關鍵經濟數據前保持謹慎，伊朗和以色列之間的停火協議，則抑制了避險需求，專家認為，黃金目前偏下跌狀態，若中東局勢不升級，可能會跌到2900美元。

紐約黃金期貨下跌0.3%，報每盎司3343.10美元；黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3327.91美元，前日曾跌逾2%並創下兩週多以來的新低。

《路透》報導，RJO Futures 資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示，儘管市場上存在各種動能和潛力，但往常推動黃金上漲的因素並未將金價推上新高。

他說：「因此，我認為現在的路徑更偏下跌，如果中東局勢不升級，黃金可能會跌到2900美元。」美國總統川普週三為伊朗和以色列之間的12日戰爭迅速結束而樂，並表示他現在期待與伊朗建立一個排除重建核計畫可能性的關係。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在第2天的國會證詞中重申，由於關稅衍生很多不確定性而且還沒有定案，因此Fed不必急於降息。

不過鮑爾也補充：「我認為如果結果是通膨壓力仍然獲得控制，我們將盡快降息。」市場目前預估9月有超過85%的機率會降息。

此外交易員也在等待美國週四將公布的國內生產毛額（GDP）和就業數據，以及週五的個人消費支出（PCE）物價指數，以研判Fed的政策動向。

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