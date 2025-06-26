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比衰退還難解！專家揭美國經濟超慘劇本 最快今夏上演

2025/06/26 10:49

私募基金「阿波羅全球管理公司」的首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）近期指出，最快在今年夏天，美國經濟恐怕就會陷入衰退。示意圖。（彭博）私募基金「阿波羅全球管理公司」的首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）近期指出，最快在今年夏天，美國經濟恐怕就會陷入衰退。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕私募基金「阿波羅全球管理公司」（Apollo Global Management）的首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）近期指出，美國正處於陷入「停滯性通膨」的關鍵轉折點。這種經濟情境指的是經濟成長趨緩的同時，通膨卻仍然居高不下。對於政策制定者來說，這種情況通常比一般經濟衰退更難以應對，因為通膨壓力會限制聯準會（Fed）降息以刺激經濟的空間。史洛克在最新報告中，對目前美國經濟情勢做出以下4項大膽預測，其中點出最快在今年夏天，美國經濟恐怕就會陷入衰退。

《商業內幕》報導，史洛克指出，美國陷入停滯性通膨的風險，很大程度上是川普的關稅政策所引發的。他在報告中指出：「加徵關稅通常會帶來停滯性通膨的衝擊，這一方面增加經濟放緩的風險，另一方面也推升物價壓力」。他補充，華爾街主流對今年經濟成長的預測已持續下修，而通膨預期則有所上升，「這就是停滯性通膨的定義。」

史洛克在報告中，對當前美國經濟情勢做出以下4項預測：

1. 美國GDP將從去年高點腰斬

史洛克預估，2025年美國GDP成長率將降至約 1.2%，較2024年第三季創下的 3.1% 年增率高峰，大幅下滑超過一半。根據美國經濟分析局（BEA）最新估算，2025年第一季GDP萎縮0.3%，自2022年以來首次出現單季負成長。

2. 2025年通膨將維持在平均水準之上

據阿波羅的預測，年底通膨率將維持在約3%，高於先前預測的 2.4%。原預測是基於未實施關稅前的情況，而川普4月宣布大規模加徵關稅後，物價壓力顯著上升。

3. 失業率將持續上升至2026年

阿波羅估計，美國失業率至少在未來18個月內將持續上升，預計從目前的 4.2% 上升至2025年的 4.4%，2026年甚至可能突破 5%。雖然這些數據仍處於歷史低位，不過歷史上每當美國經濟經歷停滯性通膨時，失業率幾乎都會上升。根據美國勞工統計局（BLS）資料，1970年代至1980年代的停滯性通膨期間，美國失業率曾於1975年達到 9%，1980年代初甚至觸及 10.8%。

4. 經濟最快可能在今年夏天面臨衰退

史洛克指出，未來12個月美國陷入衰退的機率為25%。而在川普宣布加徵關稅之前，阿波羅根本沒有預期美國今年將會進入衰退。

他補充，目前美國仍面臨「自願性貿易重置型衰退」（VTRR）的風險，這是他今年稍早在關稅生效時，提出的論點。該論點來自於關稅引發了貿易中斷，導致美國港口進口量與卡車運輸需求下滑，進而造成零售業庫存不足與銷售疲弱，最終拖累經濟進入衰退。

史洛克警告稱，川普推行的關稅影響仍在貿易體系中持續發酵。儘管如此，華爾街大多數主流經濟學家目前仍預期，美國今年有望避開經濟衰退，尤其是在美國和各國貿易談判繼續取得進展的情況下。

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