美元慘跌完了？外媒曝中國趁亂出狠招

今年以來，美元指數已經下跌超過9%，外媒報導，中國趁此機會擴大人民幣在國際的影響力。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，美元指數已下跌超過9%，外媒報導，隨著國際社會對美元信心下降，中國趁此機會擴大人民幣在國際的影響力，放寬外國投資者在期貨市場的限制，設計更多能夠使用人民幣的方式，加強人民幣國際貿易結算提升地位。

CNBC報導，今年以來，美元指數已經下跌超過9%，離岸人民幣兌美元匯率升值逾2%，由於美元持續走弱，中國3大交易所開放符合資格的外國投資者，能夠投資額外的16種在中國上市的選擇權與期貨合約，涉及產品包括天然橡膠、鉛或錫。

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杭州南華期貨宏觀外匯創新分析師周驥認為，此舉擴大國際機構對沖商品的範圍，中國也能提升在大宗商品市場的定價影響力。

報導指出，中國還積極推動以人民幣結算雙邊貿易，加速去美元化的速度。美國聯準會（Fed）最新數據顯示，許多新興國家的貸款從美元轉成人民幣，原因是利率較低。

報導提到，儘管美元仍是最主要貨幣，但中國此舉被視為是想要挑戰美元，時機上相當有利，因為美元指數已經下跌超過9%。

資產管理集團道富環球新興市場分析師Ning Sun表示：「資金流入強勁，尋求多元化資產，對沖美國資產的投資者也正推高人民幣的匯率。」

BCA Research首席地緣政治策略師Matt Gertken則說：「即使許多人擔心美國政策的不確定性，但中國也沒有公開可靠的替代方案，且中國不像美國對外國投資者開放大量且深厚的流動資產，北京也未完全解決與其金融市場發展有關的地緣政治風險。」

雖中國積極擴大人民幣影響，但根據Swift的人民幣追蹤數據顯示，在全球範圍內，人民幣在5月的國際使用上有所下降。

數據顯示，人民幣5月在全球支付總額中所佔比例為2.89%，位居第6，較上個月的第5名下降1名，美元仍佔全球支付的48.46%，其次是歐元佔23.56%。

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