鮑爾任期不多了！川普揭曉：3、4人已列接班名單

美國總統川普透露，將在3至4人中選出下任聯準會主席。現任主席鮑爾的任期將在2026年5月結束。圖為兩人2019年同台畫面。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（25日）表示，他心目中已經有3到4個人選，可以在聯準會主席鮑爾明年任期屆滿後，接任聯準會主席一職。不過川普沒有明確透露潛在繼任人選，也沒有給出具體時間表，而鮑爾的主席任期到2026年5月就會結束。

《彭博》報導，川普週三出席在海牙的北約峰會時，做了上述表示。而川普在6月初曾表示，他正在考慮鮑爾的繼任人選，並稱「很快就會對外公布」。

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知情人士透露，川普的一些盟友力推財政部長貝森特（Scott Bessent）擔任這一職務，但一名政府高層官員對此說法表示質疑。川普也曾稱讚聯準會前理事沃什（Kevin Warsh）「備受尊敬」。

川普一再批評聯準會按兵不動的利率政策，主張應該降息，並指責聯準會使美國政府的借貸成本過高。川普曾呼籲鮑爾降息2.5個百分點，不過聯準會上週宣布利率維持不變，在4.25%至4.5%之間，而自今年年初以來一直維持在該水準。大多數決策官員預測，到2025年底，聯準會將總計降息半個百分點。

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