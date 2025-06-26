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不是中國！全球富豪落跑榜霸主變「這國家」 台灣出走量曝光

2025/06/26 10:39

去年在全球百萬美元「富豪出走榜」排名第8的台灣，今年預計僅淨流失100人。（美聯資料照）去年在全球百萬美元「富豪出走榜」排名第8的台灣，今年預計僅淨流失100人。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新報告預估，2025年全球富豪移民的首選地並非美國，而是阿拉伯聯合大公國（阿聯）。至於去年在全球百萬美元「富豪出走榜」排名第8的台灣，今年預計僅淨流失100人，跌出「富豪出走榜」前30名，而英國取代中國，成為全球百萬美元「富豪出走榜」第1名。

據英國投資移民顧問公司Henley & Partners最新公布的《2025年私人財富遷移報告》，預計今年全球將有創紀錄的14.2萬名百萬美元富豪搬遷，其中阿聯正成為高淨值人士關注的焦點區域，連續4年稱霸榜首，預計今年淨流入9800名富豪。

美國則排名第2，較阿聯少約2000人，估計到年底將有7500名新的富豪移民定居美國。

報告中的富豪，指的是流動可投資財富（liquid investable wealth）達100萬美元以上的高淨值人士（HNWI）。

報告指出，在2014年至2024年這10年間，阿聯的百萬美元富翁人數大幅成長了98%，2024年約有6700名富豪選擇遷入，穩居百萬富翁淨流入最多的國家之首。

2025年全球身價百萬美元富翁淨移入人數前5名的國家分別為，阿聯（9800人）、美國（7500人）、義大利（3600人）、瑞士（3000人）、沙烏地阿拉伯（2400人）。

6至10名則為新加坡（1600人）、葡萄牙（1400人）、希臘（1200人）、加拿大（1000人）澳洲（1000人）。

台灣部分，去年估計淨流失400名百萬美元富豪，成為全球第8多，不過今年預計僅淨流失100人，跌出「富豪出走榜」前30名。

報告提到，即便仰賴科技發展的經濟模式在過去10年裡，讓台灣的富豪人數大幅成長了65%，然而與中國之間逐漸升溫的緊張局勢，再加上豪宅選項相對不足，似乎都讓部分最富裕的居民感到些許焦慮與不安。

英國預計取代中國，今年將出現全球最大規模的高淨值人士流出，全年或將有1.65萬名百萬富豪離境，創Henley & Partners與財富情報公司New World Wealth於10年前開始追蹤百萬美元富豪移民以來的最高紀錄。

中國今年則位居第2，此前連續多年位居百萬富豪流失榜首，預計今年流失7800名百萬美元富翁。

2025全球「富豪出走榜」第3名至第5名，分別為印度3500人、南韓2400人、俄羅斯1500人。

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