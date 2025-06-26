晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

銅價漲勢還沒結束！高盛喊今年「這時」就會突破1萬美元

2025/06/26 11:58

銅價漲勢還沒結束！高盛喊今年8月就會突破每噸1萬美元（美聯社）銅價漲勢還沒結束！高盛喊今年8月就會突破每噸1萬美元（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕銅價連續第5天上漲，高盛表示，隨著美國以外的供應收緊，預計價格將在8月份突破每噸1萬美元關卡，達1萬50美元（約新台幣29.29萬元）。

彭博報導，高盛分析師表示，在現貨合約溢價飆升後，銅交易員在倫敦金屬交易所遭受了重大擠壓，在川普關稅政策推動美國價格飆升，耗盡其他庫存後，對美國的出貨量創下歷史新高，導致供應緊張。

分析師進一步指出，儘管全球市場目前處於過剩狀態，但美國以外的市場已經收緊，引發了對區域銅短缺的擔憂。

由於關稅導致美國以外的庫存減少，以及中國的情緒和活動相對有彈性，預計價格將繼續上漲，預計銅價將在8月份突破每噸1萬美元關卡，達1萬50美元。

銅在8月見頂後，美國9月對進口的銅徵收25%的關稅，可能會導致銅價在12月降至每噸9700美元左右。

截至上海時間上午10點17分，LME銅價上漲0.4%至每噸9749美元，其他工業金屬也大多數走高，鎳上漲0.8%，鋁上漲0.2%。

與此同時，新加坡的鐵礦石下跌0.2%至每噸92.55美元，大連的合約和上海的鋼鐵期貨也下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財