銅價漲勢還沒結束！高盛喊今年「這時」就會突破1萬美元

銅價漲勢還沒結束！高盛喊今年8月就會突破每噸1萬美元（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕銅價連續第5天上漲，高盛表示，隨著美國以外的供應收緊，預計價格將在8月份突破每噸1萬美元關卡，達1萬50美元（約新台幣29.29萬元）。

彭博報導，高盛分析師表示，在現貨合約溢價飆升後，銅交易員在倫敦金屬交易所遭受了重大擠壓，在川普關稅政策推動美國價格飆升，耗盡其他庫存後，對美國的出貨量創下歷史新高，導致供應緊張。

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分析師進一步指出，儘管全球市場目前處於過剩狀態，但美國以外的市場已經收緊，引發了對區域銅短缺的擔憂。

由於關稅導致美國以外的庫存減少，以及中國的情緒和活動相對有彈性，預計價格將繼續上漲，預計銅價將在8月份突破每噸1萬美元關卡，達1萬50美元。

銅在8月見頂後，美國9月對進口的銅徵收25%的關稅，可能會導致銅價在12月降至每噸9700美元左右。

截至上海時間上午10點17分，LME銅價上漲0.4%至每噸9749美元，其他工業金屬也大多數走高，鎳上漲0.8%，鋁上漲0.2%。

與此同時，新加坡的鐵礦石下跌0.2%至每噸92.55美元，大連的合約和上海的鋼鐵期貨也下跌。

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