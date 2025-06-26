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黃仁勳高喊：機器人是AI外最大的晶片市場 第1個商業應用在「這行業」

2025/06/26 10:10

黃仁勳表示，機器人是AI外最大的晶片成長機會。（路透）黃仁勳表示，機器人是AI外最大的晶片成長機會。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕機器人迎接黃金年代，輝達執行長黃仁勳表示，除人工智慧（AI）外，機器人技術是晶片製造商最大的潛在成長市場，而自動駕駛汽車將是該技術的第1個主要商業應用，他預期未來將有數10億台機器人和數億輛自駕車，及數10萬機器人工廠採用輝達技術。

CNBC報導，黃仁勳週三（25日）在輝達年度股東大會上回答1位與會者的提問時表示：我們公司有很多增長機會，其中人工智慧和機器人是最大的兩個領域，代表著數兆美元的增長機會。

1年多前，輝達改變了其業務部門的報告方式，將汽車和機器人部門合併到同一專案中。今年5月，輝達表示，該業務部門的季度銷售額為5.67億美元（約新台幣166.69億元），約佔公司總收入的1%。汽車和機器人部門的銷售額較去年同期成長了72%。

雖然目前機器人技術對輝達來說規模相對較小，但黃仁勳表示，應用程式將需要輝達的資料中心AI晶片來訓練軟體，以及安裝在自動駕駛汽車和機器人上的其他晶片。

黃仁勳重點介紹了輝達的Drive晶片平台，以及賓士正在使用的自動駕駛汽車軟體。他還表示，該公司最近發佈了名為Cosmos的人型機器人人工智慧模型。

黃仁勳表示，我們致力於實現這樣的目標：有1天，數10億台機器人、數億輛自動駕駛汽車和數10萬個機器人工廠，都將採用輝達的技術。

輝達除了提供AI晶片之外，還在不斷提供更多互補技術，包括軟體、雲端服務和網路晶片，以將AI加速器連接在一起。黃仁勳表示，輝達的品牌正在不斷發展，更確切地說，它應該被稱為「AI基礎設施」或「運算平台」提供者。

黃仁勳指出，我們很久以前就不再將自己視為1家晶片公司了。

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