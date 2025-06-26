為美國債務找新買家 ! 德銀提「賓州計畫」 取代海湖莊園協議

美國雙赤字有解？德銀分析師提「賓州計畫」取代「海湖莊園協議」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國自1980 年代以來便存在「貿易赤字」與「財政赤字」並存的「雙赤字」（twin deficits）現象，盛傳川普政府欲以引發高度爭議「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord） 加以解決。近日，為解決美國赤字高漲，德意志銀行外匯研究主管喬治·薩拉維洛斯提出了一個名為「賓州計畫」的新概念，為美國債務尋找新買家。

根據美國財政部數字，美國國債已經達到36兆美元（約新台幣1054.8兆元）。

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據報導，德銀分析師薩拉維洛斯（George Saravelos）提出的計畫目的在讓美國更妥善控管債務，但實際上並未真正減少債務，比較像是幫美國爭取時間，計畫名稱就取自華盛頓的「賓夕法尼亞大道」。

外媒指出，薩拉維洛斯的「賓州計畫」計畫有2大支柱，首先美國需要減少對那些吸收大部分新發行美債的外國國買家的依賴，包括提倡由短天期美國國庫券支持的美元穩定幣，以因應不斷變化的需求偏好。

目前這些外國買家持有的美國主權債存續期間風險 （duration risk） 已達到歷史高點。

其次，需要透過財務獎勵和潛在的金融壓迫手段，讓美國國內吸收更多持有美債的存續期間風險。這將包括把美國公債從銀行SLR要求中剔除、為持有長債規劃稅負優惠，以及可能強制在退休計畫中購買更多債券。

報導指出，在薩拉維洛斯看來，美國經濟面臨的最大弱點並非國家債務，也不是巨大的商品貿易逆差，而是外國投資人持有的美國資產，遠超過美國投資者持有的外國資產。這代表著，美國已經嚴重依賴外國資金。

專家認為，該計劃可能會對美國期限溢價造成上漲壓力，並透過加劇金融穩定風險來增加財政主導地位的威脅。它還將使外國資本對聯準會政策更加敏感，可能導致美元疲軟。

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