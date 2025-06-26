晶片投資浪潮引爆 ! 美國晶片能否再次偉大 彭博曝「1成敗關鍵」

外媒指出，美國重振晶片製造之路，長期成敗將取決於美企能否在全球競爭中站穩腳步。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德州儀器（TI）將投資600億美元（約新台幣1.74兆元）擴建美國本土晶片製造設施，成為最新一間響應「美國半導體復興」號召的企業，同時，德儀就美國大規模支出計畫發表了類似的投資聲明，獲得美國多家科技巨頭支持。

對此，《彭博》卻指出，這些聲明似乎預示著一波巨大的投資浪潮將到來，將加速美國實現再次成為關鍵電子元件製造強國的目標，但美國晶片能否再次偉大，仍取決於殘酷的市場現實與需求動態。

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據報導，德儀在晶片行業歷史最悠久，正計畫擴建美國德州總部周邊產能，並開發其於猶他州取得的廠址。這波投資承諾，與美光（Micron）、格羅方德（GlobalFoundries）等業者的動作一同，描繪出一幅美國重返半導體製造強權的願景。

德儀宣布擴大投資，並同時發表投資聲明，獲得蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭支持。在供應鏈多元化、地緣政治風險升高的背景下，這些企業樂見美國境內製造比例提高。

《彭博》指出，雖然美國拜登、川普政府都力挺晶片在地生產，但路徑卻不盡相同。拜登政府推動《CHIPS與科學法案》，提供補貼吸引建廠，川普政府則以關稅懲罰境外生產。但觀察美國晶片科技大廠的表態就會發現，美國政府的兩種做法，並未根本改變晶片業的經濟邏輯。

德儀表示，新廠興建仍將視需求而定，至於美光的加碼投資，是因AI記憶體需求激增所致。格羅方德則表示支出將保持彈性，視終端市場而定。

值得注意的是，晶圓廠投資龐大且風險極高。英特爾（Intel）在俄亥俄州的新廠目前仍處於停擺狀態，公司虧損連年、裁員不斷。Wolfspeed儘管獲得7.5億美元（約新台幣219億元）政府補助，仍因資金壓力與廠房延宕而面臨破產重整。

目前最具代表性的投資落實案例，則是台積電（TSMC）於亞利桑那州的擴建計畫。然而，無論是台積電或其他企業，是否能持續投入、產能順利開出，仍繫於全球市場的變化與需求曲線。

該文強調，美國晶片製造商在全球市場的競爭力，將決定半導體生產復興能否紮根，台積電是否會履行擴大對美投資的這項承諾，就像其競爭對手一樣，得取決於不斷變化的市場。

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