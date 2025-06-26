美股漲跌互見 輝達市值創新高、台積電ADR上漲1.20％

輝達25日大漲4.33%，收在154.31美元，市值達到3.77兆美元，創下歷史新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗停火，中東局勢稍加降溫，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會的證詞，美國華爾街股市25日收盤互有漲跌。

綜合媒體報導，華爾街股市連漲兩天，25日開高走低，漲勢在25日終止。道瓊指數25日收跌106點；標普微跌0.02點，近乎持平；那斯達克指數升0.3%。

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焦點個股方面，輝達25日大漲4.33%，收在154.31美元，市值達到3.77兆美元（約新台幣110兆），創下歷史新高，並成為全球市值最高的企業。特斯拉由於在歐洲銷售額連續第5個月下滑，股價大跌3.8%。台積電ADR上漲1.20%，收在222.74美元。

道瓊工業指數下跌106.59點或0.25%，收42982.43點。

標普500指數略跌0.02點或0.00%，收6092.16點。

那斯達克指數則上漲61.02點或0.31%，收19973.55點。

費城半導體指數也揚升51.43點或0.95%，收5493.30點。

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