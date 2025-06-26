晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股漲跌互見 輝達市值創新高、台積電ADR上漲1.20％

2025/06/26 06:50

輝達25日大漲4.33%，收在154.31美元，市值達到3.77兆美元，創下歷史新高。（路透）輝達25日大漲4.33%，收在154.31美元，市值達到3.77兆美元，創下歷史新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗停火，中東局勢稍加降溫，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會的證詞，美國華爾街股市25日收盤互有漲跌。

綜合媒體報導，華爾街股市連漲兩天，25日開高走低，漲勢在25日終止。道瓊指數25日收跌106點；標普微跌0.02點，近乎持平；那斯達克指數升0.3%。

焦點個股方面，輝達25日大漲4.33%，收在154.31美元，市值達到3.77兆美元（約新台幣110兆），創下歷史新高，並成為全球市值最高的企業。特斯拉由於在歐洲銷售額連續第5個月下滑，股價大跌3.8%。台積電ADR上漲1.20%，收在222.74美元。

道瓊工業指數下跌106.59點或0.25%，收42982.43點。

標普500指數略跌0.02點或0.00%，收6092.16點。

那斯達克指數則上漲61.02點或0.31%，收19973.55點。

費城半導體指數也揚升51.43點或0.95%，收5493.30點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財