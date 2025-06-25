英特爾開鍘了 第一波裁減總部107個職位

英特爾向加州提交的一份《工人調整和再培訓通知》顯示，公司計劃裁掉107名與聖克拉拉總部相關的員工。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為更廣泛重組計劃的一部分，英特爾在新任執行長陳立武 （Lip-Bu Tan） 的領導下啟動了第一輪裁員，共裁減107個工作崗位。

根據CRN報導，英特爾向加州提交的一份《工人調整和再培訓通知》（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN）顯示，該公司計劃裁掉107名與聖克拉拉總部相關的員工。

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報道還稱，該通知的日期是上週三（18日），符合《工人調整和再培訓通知法》的要求，即在加州任何一個工廠30天內解僱50名或以上員工時，必須向公眾發出通知。

雖然WARN文件沒有揭露受影響的具體職位，但CRN的報告表明，裁員主要集中在英特爾的晶片製造部門，可能影響高達15%至20%的員工。這些數據是基於上週披露的一份內部備忘錄，其中概述了英特爾核心業務部門內部更深層的員工調整。

英特爾發言人向CRN證實了裁員的消息，並重申公司專注於精簡和執行。發言人稱，「正如我們今年早些時候宣布的那樣，我們正在採取措施，成為一家更精簡、更快速、更有效率的公司。消除組織複雜性並賦予工程師權力，將使我們能夠更好地滿足客戶的需求，並增強我們的執行力。」

兩個月前，英特爾首次暗示將進行裁員，此次裁員標誌著一項旨在重振陷入困境的半導體巨頭廣泛改革的開始。陳立武先前曾強調，他的願景是將英特爾轉變為一個「更精簡、更快速、更有效率」的公司。

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