應用Web3、GenAI 青年學子聚焦金融科技創新創業

台灣區塊鏈大學聯盟攜台灣加密貨幣交易所HOYA BIT舉辦首屆「數位金融新藍圖：Web3與生成式AI創新創業競賽」。（台灣區塊鏈大學聯盟提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI技術快速發展，金融科技也正迎來轉型浪潮，台灣區塊鏈大學聯盟攜台灣加密貨幣交易所HOYA BIT舉辦首屆「數位金融新藍圖：Web3與生成式AI創新創業競賽」，鼓勵青年探索Web3與生成式AI在FinTech領域的創新應用，最終由提出以區塊鏈智能合約解決伴侶財產權益分配爭議的團隊勝出。

台灣區塊鏈大學聯盟指出，作為全台第一場聚焦Web3與生成式AI金融應用的學生創業賽事，共吸引超過50組團隊報名參賽，參賽主題涵蓋AI理財教練、區塊鏈徵信、捐血點數代幣化、DAO財務治理、永續碳權機制、剩食再分配、DeFi教育平台等議題，展現青年學子在新科技與社會價值交織下的創新潛力。

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最終，本屆比賽由台科大與北商大等校學生組成的「鏈愛有保障」團隊奪得冠軍，其提案針對伴侶財產權益分配爭議，提出以區塊鏈智能合約取代傳統紙本合約的創新模式，設計出結合保證金機制、鏈上投票仲裁與自動履約功能的協議平台，挑戰並嘗試介接傳統法律框架，展現Web3技術於社會制度創新的應用潛力。

台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫表示，參賽學生不僅展現技術實作力，更關注科技對社會的深層影響。本場競賽能看見新一代學子嘗試將Web3與AI真正落實到金融場景中，回應生活中的實際需求。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻亦指出，生成式AI正快速改變金融產業流程，而Web3的去中心化特性則賦予系統更高的彈性與安全性。這場競賽聚焦未來兩大核心技術，讓學生用創新語言與世界對話。

主辦單位也指出，作為首屆賽事，本活動不僅是創意舞台，更是產學連結與創業孵化的實驗場。未來將持續深化與學界、業界的合作，推動更多結合Web3、生成式AI與金融場景的創新實驗，為台灣金融科技發展注入新動能。

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