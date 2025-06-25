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CRIF：台灣5000大企業營收創歷年新高

2025/06/25 20:38

CRIF指出，繼2022年之後，5000大企業再一次刷新營收總額的新紀元，營收成長率也高達7.79％。（CRIF提供）CRIF指出，繼2022年之後，5000大企業再一次刷新營收總額的新紀元，營收成長率也高達7.79％。（CRIF提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕CRIF中華徵信所最新出版的「2025台灣大型企業排名TOP5000」顯示，5000大企業2024年的營收總額與稅後純益總額同步恢復成長，營收總額更創下歷史新高，總體表現亮眼。 但CRIF也提醒，隨著新台幣升值，企業需要做好對營運衝撀的準備。

CRIF指出，5000大企業2024年營收總額創下43兆6924億元的歷史新高，是繼2022年後，再次刷新營收總額的新紀元，營收成長率也高達7.79％。營收成長家數3035家，其中營收淨額前1000大企業中有710家營收成長；營收淨額前500大企業中有375家營收成長。

CRIF表示，雖然5000大企業在2024年的整體營運數據看起來還不錯，不過實際上是處於一個產業表現差異大且極度不平衡的情況。

2018年以來，5000大企業歷經美中貿易戰、新冠疫情、全球供應鏈高庫存危機、俄烏戰爭、美中科技對抗、美國升息等全球重大事件的衝擊，造成營收與獲利也呈現不穩定起伏。

儘管台灣在全球產業供應鏈中扮演不可或缺的重要地位，並且在AI領軍的趨勢下，將帶動機器人、自駕車、無人機等智慧黑科技的發展，都使我國的產業基本面看好，然而美中兩國的持續對抗，加上美國總統川普對等關稅的不確定性，也必然使得5000大企業的營運面臨新挑戰。

另一個值得注意的是新台幣匯率。由於台灣在電子科技業具有良好的基本面，在美元弱勢下，新台幣經常為亞幣最強貨幣。由於美國在今年第3季至年底將有兩次降息的機會，新台幣恐將處於貶值不易但升值有空間的情況，匯損將不限於壽險業，對大型製造同樣帶來匯損的威脅。

CRIF表示，在面對全球地緣政治、美國對等關稅打破全球貿易生態，貿易保護主義盛行的形勢下，5000大企業除了要持續投入研發創新、站穩全球供應鏈核心、深化供應鏈，以及多元科技投資之外，台灣產業需要做好「5個繼續」的佈局，包括繼續投資本土、繼續控制海外產能、繼續開發非美市場、繼續掌控關鍵原料來源，以及繼續避開中國紅海市場。

CRIF提醒，以強大的本土投資，作為出口全球的底氣，把人才、技術、產能留在本土，產業繼續紮根，才是保障台灣經濟發展的基本之道。

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