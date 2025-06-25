力挺新南向與六大核心戰略產業 台新銀獲金管會肯定

台新銀行獲金管會「新南向政策目標授信」的中小企業授信特別獎及「六大核心戰略產業放款績優銀行」優等第一。頒獎人為金管會主委彭金隆（左）並由台新銀總經理林淑真（右）代表領獎。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕積極扶植中小企業、台新銀行力挺新南向政策與產業創新升級，昨（24）日於金管會舉辦之「本國銀行總經理業務聯繫會議」暨表揚典禮中榮獲兩項殊榮肯定，包括「新南向政策目標國家授信方案」的中小企業授信特別獎及「六大核心戰略產業放款績優銀行」分組優等第一名；由台新銀行總經理林淑真代表領獎，展現助力政府推展六大核心戰略產業及新南向目標國家授信。

對此，台新銀行指出，「新南向「政策是我國重大經濟產業方向，國銀更是積極協助國內中小企業拓展東南亞市場業務，持續提供資金融通支持。

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其中，根據統計，2024年台新銀行針對新南向政策目標國家授信方案之中小企業授信總額月平均值高達新台幣362億元，在國銀中居領先地位，表現卓越，獲得「中小企業授信特別獎」（本項僅1名）。

其次，對於國家推動發展六大核心戰略產業，台新銀行全力投入資源，積極擴展半導體、數位、綠能、精準健康、國防航太及民生建設等關鍵領域之授信支持。

台新銀行2024年度對六大核心戰略產業放款，月平均餘額較前一年度增加約300億元，成長幅度顯著，榮獲分組優等第一名佳績，反映出台新銀行在貢獻度與成長度方面的雙重實力。

對此，台新銀行強調，持續秉持「以客戶為核心」的理念，深化對中小企業與新興產業的金融支持力道，結合永續金融與數位創新，協助企業客戶穩健發展、邁向國際，並以實際行動落實企業社會責任。

此外，與政府攜手共創經濟成長與產業升級的雙贏局面，達成社會與企業永續的願景，成為客戶永續發展的智慧好夥伴。

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