全球最和平的10國 亞太區有2國 美國排名128落後辛巴威

新加坡在全球和平指數（GPI）排名世界第六，也被列為亞太地區第二安全的國家，僅次紐西蘭。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界上最和平的10個國家評選，冰島拔得頭籌，亞太地區國家新加坡排名第6位；美國則位居第128名。

根據2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index），在國際衝突和國內緊張局勢的背景下，美國現在可能不是最安全的居住地，美國被評為世界第128個最和平的國家，排在南非、辛巴威和印度等國家之後。該指數考慮社會安全、持續衝突和國家軍事化等因素。

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由於犯罪率、工作與生活平衡、生活成本以及育兒價值觀等因素，一些美國人甚至考慮移居海外。蓋洛普於2024年10月發布的一項民調顯示，21%的受訪美國人表示希望移居海外，這一比例高於2023年的17%和2011年的10%。然而，蓋洛普也發現，美國仍是其他國家公民最嚮往的移民目的地。

以下為最和平的前十名國家：

1. 冰島

冰島在GPI排名的所有三個領域中均名列第一，是世界上最安全的國家，也是生活成本最高的國家之一。對於希望移居海外的美國人來說，冰島提供基於全球和平的最高級別的安全保障，以及令人嘆為觀止的風景。

2. 愛爾蘭

愛爾蘭在軍事化領域排名前5，並且是第二和平的國家。愛爾蘭以其迷人的風景和文化遺產而聞名，也是美國人移居的常見目的地。

3. 紐西蘭

紐西蘭被評為亞太地區最和平的國家，並在持續衝突領域名列前茅。紐西蘭移民表示，他們熱愛這個國家的原因包括其適合家庭居住的城鎮、自然美景和戶外活動。

4. 奧地利

自2008年GPI開始衡量全球和平程度以來，奧地利一直名列最和平國家。奧地利首都維也納被評為世界上最適合居住的城市和外籍人士最佳移居目的地之一。

5. 瑞士

瑞士擁有全球「和平之都」日內瓦，在持續衝突和社會安全與保障 GPI 領域位列最和平的十大城市之列。生活品質是近年來吸引外籍人士移居那裡的因素之一。

6. 新加坡

新加坡在GPI排名中被列為亞太地區第二安全的國家，也是美國外籍人士的另一個熱門目的地，其中包括那些尋求像矽谷那樣的創業型經濟體的人士。該國在GPI的社會安全與保障以及持續衝突領域排名前五。

7. 葡萄牙

對於想要移居海外的美國人來說，葡萄牙最近成了熱門目的地。提供移民資訊的Expatsi網站一項調查顯示，葡萄牙是最受歡迎的目的地。這項調查對象為超過11.6萬名有意在2024年移居海外的美國人。根據GPI軍事化領域排名，該國被評為世界上第二和平的國家。

8. 丹麥

根據GPI社會安全與保障領域，丹麥在全球最和平國家中排名第6。然而，由於其軍事開支增加，丹麥的軍事化排名相對下降，目前與利比亞和多巴哥等國的排名接近。它被評為世界上生活品質最好的國家，排名依據的是生活成本、就業市場和醫療品質等因素。

9. 斯洛維尼亞

斯洛維尼亞是美國第一夫人梅尼婭·川普的祖國，根據GPI 軍事化領域排名，斯洛維尼亞位列第六大最和平國家，該排名考慮了軍事開支和武器出口等因素。由於其美麗的風景，這個國家經常被遊客視為歐洲的隱藏寶石。

10. 芬蘭

芬蘭在GPI的社會安全領域被評為第三大最和平國家，該指數考察兇殺率、政治恐怖和暴力示威以及對犯罪的看法。該國不僅是世界上十個最和平的地方之一，而且一直被評為世界上最幸福的國家，吸引了尋求更高品質生活的外籍人士。

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